El Pulso del FútbolEl Pulso del Fútbol

Programas

El Pulso del Fútbol, 10 de septiembre de 2025

El Pulso del Fútbol debate sobre el nivel de la Selección Colombia de cara al mundial.

Luis Suárez indica los 4 goles que convirtió ante Venezuela. (Photo by JUAN BARRETO/AFP via Getty Images)

Luis Suárez indica los 4 goles que convirtió ante Venezuela. (Photo by JUAN BARRETO/AFP via Getty Images) / JUAN BARRETO

Juan Sebastián Cedeño Vargas

El Pulso del Fútbol, 10 de septiembre de 2025

El Pulso del Fútbol, 10 de septiembre de 2025

43:57

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Luis Suárez indica los 4 goles que convirtió ante Venezuela. (Photo by JUAN BARRETO/AFP via Getty Images)

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre el triunfo de la Selección Colombia ante Venezuela en la última fecha de la Eliminatoria. Steven dijo: “Hubo un ambiente de revancha ayer y yo sí estoy triste por los venezolanos. No sé por qué tomaron esa actitud, si los venezolanos son nuestros hermanos”. Sobre el tema César agregó: “Es que la gente se acuerda de otras ocasiones en las cuales nos enfrentamos a Venezuela y el estadio nos cantaba, eliminados, eliminados”.

No olvide escuchar el audio del programa.

YouTube

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen directo

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad