El Pulso del Fútbol, 10 de septiembre de 2025

Luis Suárez indica los 4 goles que convirtió ante Venezuela. (Photo by JUAN BARRETO/AFP via Getty Images) / JUAN BARRETO

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre el triunfo de la Selección Colombia ante Venezuela en la última fecha de la Eliminatoria. Steven dijo: “Hubo un ambiente de revancha ayer y yo sí estoy triste por los venezolanos. No sé por qué tomaron esa actitud, si los venezolanos son nuestros hermanos”. Sobre el tema César agregó: “Es que la gente se acuerda de otras ocasiones en las cuales nos enfrentamos a Venezuela y el estadio nos cantaba, eliminados, eliminados”.

No olvide escuchar el audio del programa.

