Duitama celebrará los 30 años del Mundial de Ciclismo de Ruta

Duitama

El próximo 4 y 5 de octubre, Duitama conmemorará los 30 años del Campeonato Mundial de Ciclismo de Ruta de 1995, evento que marcó un antes y un después en la historia deportiva de Colombia y que reunió a las máximas figuras del ciclismo internacional.

En aquella ocasión, se coronaron campeones nombres que hoy son leyenda. El español Abraham Olano ganó la prueba de ruta con un tiempo de 7 horas, 9 minutos y 55 segundos, mientras que Miguel Induráin se llevó la contrarreloj individual con 55 minutos y 30 segundos. El italiano Marco Pantani, el suizo Mauro Gianetti, el francés Richard Virenque y los colombianos Víctor Becerra, Israel Ochoa, Oliverio Rincón, Duan Ramírez y Henry Cárdenas fueron protagonistas de aquel histórico certamen.

Miguel Ángel Bermúdez Sandoval, exgerente de Coldeportes Nacional y uno de los impulsores para que Boyacá fuera sede, recordó con nostalgia su papel en la organización:

“Ese Mundial fue una lucha enorme, se consiguió hasta un helicóptero para los directivos y logramos que por primera vez Colombia fuera sede. Sin embargo, no fui invitado al evento, lo viví desde la calle con la gente. Fue un poco triste, pero lo importante es que quedó en la historia del país”, señaló Bermúdez.

Para celebrar este aniversario, se realizará el Gran Fondo “Los Héroes del Pedal”, una actividad que busca recaudar recursos para la Liga de Ciclismo de Boyacá y la Asociación Colombiana de Ciclistas, además de rendir homenaje a quienes abrieron el camino en el ciclismo nacional. Entre los invitados estarán Cochise Rodríguez, Fabio Parra, Martín Ramírez, Oliverio Rincón, Álvaro Mejía y Edgar “El Torito” Corredor.

“Recordar esos 30 años es un bálsamo para el país. Fue un acontecimiento único, nunca visto en la historia del deporte mundial. Duitama demostró que podía ser capital del ciclismo”, agregó Bermúdez.

Aunque por razones logísticas no se usará el circuito completo del Mundial, las actividades se desarrollarán en parte del trazado original como homenaje simbólico a la hazaña que puso a Boyacá y a Colombia en los ojos del ciclismo internacional.