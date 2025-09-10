Disidencias participaron en la entrega de maquinaria amarilla en el Cañón del Micay en Cauca

Tambo, Cauca

Disidencias de ‘Iván Mordisco’ participaron en la entrega de una motoniveladora en el Cañón del Micay en Cauca. El evento se dio en zona rural del Tambo.

Al acto, tal y como se ve en grabaciones, asistieron integrantes de la estructura Carlos Patiño, líderes comunales del territorio, representantes de organizaciones y comunidad en general.

De acuerdo con los habitantes de la zona, el abandono del estado ha obligado a la población a organizarse y gestionar por sí mismos proyectos que superan los 3 mil millones de pesos, destinados al mantenimiento de vías y otras obras de infraestructura en esta región del país.

Uno de los líderes señaló que “Este proyecto tiene una ambición bastante amplia, lo hemos venido trabajando desde el 2022, articulado con las dos asociaciones que hacen parte del corregimiento de Huisito y Los Andes, con un potencial de 22 juntas de acción comunal”.

Frente a la presencia de la estructura, Carlos Patiño de las disidencias de las Farc en el evento, otro de los líderes de la zona mencionó que “el agradecimiento va para las comunidades y para la organización armada que nos respalda como autoridad en la zona, ya que su apoyo ha sido fundamental para este proyecto”, añadió.

La situación ha generado polémica en el departamento, teniendo en cuenta que no es la primera vez que este grupo armado ilegal participa de este tipo de actividades. En anteriores ocasiones, han estado involucrados en la entrega de volquetas e incluso ambulancias en el Cañón del Micay.