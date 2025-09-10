¿Cuál será la responsabilidad de Alcaldía y la Gobernación en la pavimentación de la avenida Ambalá?

Ibagué

En diálogo con Caracol Radio, Erika Palma, gerente de proyectos de la Alcaldía de Ibagué, reveló la distribución de cargas de inversión que tendrá el municipio y la Gobernación del Tolima en el proyecto de pavimentación de la avenida Ambalá.

Palma explicó que el proyecto contempla el cambio de redes de acueducto y alcantarillado, como también de pavimentación de la avenida Ambalá desde la calle 103 hasta la 171.

“Los ibaguereños pasamos por eso corredor y evidenciamos que esa vía está en muy malas condiciones, esta es una iniciativa de nuestra alcaldesa con la gobernadora, hay una una prioridad de la inversión de cada una de las administraciones”, dijo Erika Palma.

¿Cuál será la inversión de la Alcaldía y de la Gobernación?

La gerente de proyectos sostuvo que la administración municipal invertirá los recursos para el cambio de redes de acueducto, alcantarillado y pavimentación desde la calle 103 hasta la 125 en un primer tramo de la obra.

Para el segundo tramo que corresponde a las calles 125 y hasta la 171, los recursos para el cambio de redes hidrosanitarias serán también del municipio, mientras que la Gobernación invertirá en la pavimentación de la calle 125 hasta la 171.

“Esto es un combo como 4x1, acá se suma la Gobernación, contamos con el concepto técnico de la EDAT porque los recursos provienen del plan departamental de aguas, pero son de Ibagué”, destacó Palma.

Por otra parte, sostuvo que se sigue trabajando en mesas de concertación con el proceso de viabilidad de los recursos para poder realizar las licitaciones. “Los recursos de la Gobernación saldrán a través de regalías, ellos presentan ese proyecto para que surta esa viabilidad”.

Se espera que antes que finalice el 31 de diciembre de 2025 arranquen las licitaciones y a mas tardar en el primer trimestre del 2026 inicien las obras de recuperación de la avenida Ambalá desde la calle 103 hasta la 170.