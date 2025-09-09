Precio del café para HOY en Colombia, 9 de septiembre, según la Federación Nacional de Cafeteros

La Federación Nacional de Cafeteros es una de las entidades más importante que tiene Colombia, pues representa a varios gremios, como los caficultores. Asimismo, es un intermediario que garantiza la venta del café a otros lugares del mundo.

Por otro lado, también es colaborador en investigación y desarrollo para el Cenicafé, brindando asistencia técnica para una calidad óptima de producción y distribución de este grano, que es uno de los más demandados en varias regiones, no solo de América, sino de otros continentes.

Es por ello que la FNC es tan importante, ya que otro plus que tiene, es que garantizan el bienestar de las familias que cultivan café en zonas rurales, permitiéndoles la participación en programas sociales, educativos, económicos, técnicos y ambientales.

Además, esta federación cuenta con el Fondo Nacional del Café, una cuenta especial para los recursos, los cuales son parafiscales, esto quiere decir que, le contribuye a los productores de café una serie de beneficios exclusivos dentro de esta misma industria. Si bien se trata de recursos públicos, no hacen parte del presupuesto general de la nación. El precio de este grano puede variar dependiendo el cierre que tenga la bolsa de Nueva York. De igual manera, la FNC tiene varias responsabilidades, entre ellas, entregar el informe diario del café.

Precio del café para el día de HOY, 9 de septiembre del 2025

En el informe que publica diariamente la Federación Nacional de Cafeteros a través de X, mostró que para este 9 de septiembre, el precio total por carga de 125 Kg de pergamino seco FR 94 es de $3,005,000 pesos, asimismo, el precio total de pasilla contenida en el pergamino 10,000 COP/Kg

Esto representando una disminución de $ 40 pesos, pues el día de ayer, 8 de septiembre, su cotización fue de $3,045,000 pesos.

9️⃣ de septiembre

Precio total del café por carga en las principales ciudades del país

En las principales ciudades de Colombia el precio del café para este 9 de septiembre son los siguientes:

Armenia – Carga: $3,005,500 | Kilo: $24,044 | Arroba: $300,550

– Carga: $3,005,500 | Kilo: $24,044 | Arroba: $300,550 Bogotá – Carga: $3,004,250 | Kilo: $24,034 | Arroba: $300,425

– Carga: $3,004,250 | Kilo: $24,034 | Arroba: $300,425 Bucaramanga – Carga: $3,003,875 | Kilo: $24,031 | Arroba: $300,388

– Carga: $3,003,875 | Kilo: $24,031 | Arroba: $300,388 Buga – Carga: $3,006,250 | Kilo: $24,050 | Arroba: $300,625

– Carga: $3,006,250 | Kilo: $24,050 | Arroba: $300,625 Chinchiná – Carga: $3,005,375 | Kilo: $24,043 | Arroba: $300,538

– Carga: $3,005,375 | Kilo: $24,043 | Arroba: $300,538 Cúcuta – Carga: $3,003,375 | Kilo: $24,027 | Arroba: $300,338

– Carga: $3,003,375 | Kilo: $24,027 | Arroba: $300,338 Ibagué – Carga: $3,004,625 | Kilo: $24,037 | Arroba: $300,463

– Carga: $3,004,625 | Kilo: $24,037 | Arroba: $300,463 Manizales – Carga: $3,005,375 | Kilo: $24,043 | Arroba: $300,538

– Carga: $3,005,375 | Kilo: $24,043 | Arroba: $300,538 Medellín – Carga: $3,004,625 | Kilo: $24,037 | Arroba: $300,463

– Carga: $3,004,625 | Kilo: $24,037 | Arroba: $300,463 Neiva – Carga: $3,003,750 | Kilo: $24,030 | Arroba: $300,375

– Carga: $3,003,750 | Kilo: $24,030 | Arroba: $300,375 Pamplona – Carga: $3,003,500 | Kilo: $24,028 | Arroba: $300,350

– Carga: $3,003,500 | Kilo: $24,028 | Arroba: $300,350 Pasto – Carga: $3,003,500 | Kilo: $24,028 | Arroba: $300,350

– Carga: $3,003,500 | Kilo: $24,028 | Arroba: $300,350 Pereira – Carga: $3,005,375 | Kilo: $24,043 | Arroba: $300,538

– Carga: $3,005,375 | Kilo: $24,043 | Arroba: $300,538 Popayán – Carga: $3,005,625 | Kilo: $24,045 | Arroba: $300,563

– Carga: $3,005,625 | Kilo: $24,045 | Arroba: $300,563 Santa Marta – Carga: $3,007,125 | Kilo: $24,057 | Arroba: $300,713

– Carga: $3,007,125 | Kilo: $24,057 | Arroba: $300,713 Valledupar – Carga: $3,004,750 | Kilo: $24,038 | Arroba: $300,475

