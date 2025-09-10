Peluquera fue condenada tras causarle la muerte a una mujer en medio de una liposucción: no era médico

El Tribunal Administrativo del Magdalena condenó al Estado por una masacre perpetrada en 2006 en zona rural de Fundación. Foto: Getty Images( Thot )

La Fiscalía General de la Nación probó en juicio que Brenda Gissele Celeita Angarita le causó la muerte a una mujer durante una cirugía estética, en hechos ocurridos en Bogotá, el 15 de septiembre de 2023 en Bogotá.

La investigación liderada por un fiscal de la Dirección de Apoyo Territorial indica: “la víctima llegó a un salón de belleza ubicado en la localidad de Antonio Nariño, en el sur de la ciudad, el cual no estaba acreditado para la prestación de servicios de salud. Allí Celeita Angarita, sin contar con estudios de medicina ni la experiencia requerida, comenzó a realizar un procedimiento de liposucción. En medio de la intervención irregular la mujer convulsionó y fue trasladada de urgencias a un centro asistencial, donde finalmente falleció de un paro respiratorio”.

Un juez penal de conocimiento emitió sentido de fallo condenatorio contra la señalada peluquera por el delito de homicidio culposo. En octubre se conocerá la pena que deberá cumplir.