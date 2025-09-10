Comunidades empiezan hacer notificadas de aspersión en el Catatumbo

Fotografía que muestra a un integrante de la Policía de Colombia fumigando un cultivo de coca durante una jornada de erradicación de cultivos ilícitos / EFE/Carlos Ortega/ARCHIVO / Carlos Ortega ( EFE )

Cúcuta

Las organizaciones sociales del Catatumbo revelaron a Caracol Radio que las comunidades por donde el gobierno nacional planea la aspersión han empezado hacer informadas.

Junior Maldonado de la Asociación de Campesinos del Catatumbo Ascamcat, dijo a Caracol Radio que “a través de la policía antinarcóticos se ha venido informando a la alcaldía del municipio y a las comunidades sobre lo que sería este proceso en modo terrestre”.

“En medio de las confrontaciones entre el Eln y las farc esto va a profundizar más la situación humanitaria que tiene la región. Esta política se ha utilizado en el pasado y no ha tenido resultados, debido a que esta técnica genera desmovilización de las comunidades, genera situaciones d seguridad para la fuerza pública”.

Agregó que “esto va en contravía de lo que el gobierno había planteado hacia la comunidad en general. Conocemos la notificación de la Policía Nacional, lo que se conoce es que en el cronograma de este trimestre se tiene pensando iniciar esta labor en el municipio de El Carmen”.

Indicó que “esto ha generado muchas alertas en las comunidad y a la misma institucionalidad en general debido a la grave crisis humanitaria que a{un se mantiene y que esta aspersión va a profundizar más la crisis, debido al conflicto en la región.