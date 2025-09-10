Cartagena, patrimonio de todos

Cartagena

Desde 1998, por disposición del Gobierno Nacional, el segundo domingo de septiembre Colombia celebra el Día Nacional del Patrimonio, correspondiendo al Ministerio de las Culturas las Artes y los Saberes la coordinación central de actividades orientadas a la reflexión colectiva sobre la protección de nuestras riquezas culturales, a las que se suman varias ciudades del país.

Cartagena de Indias representa un valor universal al ser declarada en 1984, por su puerto, fortalezas y conjunto monumental, como Ciudad Patrimonio Cultural de la Humanidad. Su conjunto de fortificaciones es el más completo de toda sur América, lo que sumado a otras riquezas patrimoniales materiales e inmateriales aportan a la identidad cultural cartagenera.Por tales razones esta celebración representa una oportunidad de afianzar la apropiación, en el mejor de los sentidos, de las riquezas que poseemos como ciudad. Así se asume de manera institucional con la articulación lograda por la Alcaldía Mayor de Cartagena, la Gobernación de Bolívar, el Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena (IPCC), el Instituto de Cultura y Turismo de Bolívar (ICULTUR), la Escuela Taller Cartagena de Indias (ETCAR), la Red de Museos de Cartagena y Bolívar, y la Universidad de Cartagena, que extienden a todo el mes de septiembre la programación conmemorativa, estimulando la participación social en la conservación y difusión del patrimonio cultural.

La agenda definida llega a múltiples barrios y corregimientos de la ciudad y a buena parte del territorio bolivarense, cuyos habitantes hacen parte integral de ese conglomerado deliberante que representa identidad, pluralismo y cohesión social.

La arquitectura, la historia y la cultura son tres pilares esenciales del patrimonio de un lugar e involucran tradiciones, saberes y prácticas que dan cuerpo a la memoria colectiva y arraigan la diversidad cultural. En lo que nos corresponde, con el liderazgo del Alcalde Mayor, Dumek Turbay Paz, desde el IPCC lideramos y apoyamos procesos orientados al reconocimiento y proyección de esos valores, logrando significativos avances como la inclusión en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación (LRPCI) de la celebración tradicional de Ángeles Somos y de la Cumbia Tradicional del Caribe Colombiano, al tiempo que se encuentran en curso de inclusión otras manifestaciones como Vida de Barrio de Getsemaní, las Fiestas de Independencia del 11 de noviembre de Cartagena, y Expresiones Culturales Asociadas a la Champeta.

La entusiasta participación ciudadana en la programación del día y el mes del patrimonio estimula a asumir una actitud permanente de apropiación y defensa del patrimonio que nos une y nos identifica. Somos herederos de una historia de resistencias, de un legado arquitectónico, y de una inmensa riqueza cultural que está presente en la cotidianidad y en múltiples manifestaciones que nos representan y que constituyen factores para impulsar el desarrollo integral de la ciudad, en simultánea con su condición de destino turístico cultural.

Septiembre se presenta entonces como un mes propicio para reconocernos, aprender y construir comunidad defendiendo este patrimonio de todos llamado Cartagena de Indias.