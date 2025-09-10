Capturadas quince personas en Ecuador presuntamente por lavar dinero para Comandos de la Frontera

Quince personas fueron detenidas en un operativo durante la madrugada y la mañana del 9 de septiembre por la Fiscalía de Ecuador, en el que se incautaron bienes vinculados con la disidencia de las FARC Comandos de la Frontera.

Las quince personas están procesadas, presuntamente, por lavar activos por más de 354 millones de dólares relacionados con ese grupo armado.

Un tribunal ordenó prisión preventiva para los detenidos, junto a la prohibición de transferir bienes muebles e inmuebles y el congelamiento de las cuentas de los involucrados en el sistema financiero de ese país.

Asimismo, hay cinco personas jurídicas, empresas, vinculadas en el caso a las que se les ordenó suspender sus actividades: Industria Agrícola Ganadera Kaeri S. A., Alvial-Corp S. A. S., Constructora Inmob Cia. Ltda., Compañía de Transportes de Carga Pesada “TransChul” S. A. y EcuaBodegas S. A. S.

Esquema

El ministro del Interior, John Reimberg, señaló que la organización delictiva se dedicaba presuntamente al lavado de activos, principalmente en la provincia de Sucumbíos, fronteriza con Colombia y Perú, y que era liderada por Roberto Carlos Álvarez Guerra, alias ‘gerente’, miembro “activo y presunto líder del grupo armado ‘Comandos de la Frontera’, quien es responsable de la muerte de policías, militares y civiles”.

“Con su esposa, hijos y demás miembros de su círculo familiar, constituyeron un esquema societario para ingresar grandes cantidades de dinero al sistema financiero nacional por actividades ilícitas como delincuencia organizada para tráfico de drogas”, señaló Reimberg.

Otra de las piezas claves era Juan Carlos Chulca Chiliquinga, alias “Chavalo”, quien registra ingresos injustificados por más de nueve millones de dólares, que no guardan relación con las actividades económicas declaradas, indicó el Ministerio al precisar que es, además, hermano de alias “gerente”.

Reimberg anotó que las operaciones, en el marco de las investigaciones, se realizaron en otros tres países (que no reveló), “donde tendrían vínculos y compañías”.

Grandes haciendas

Entre los bienes incautados de mayor extensión se encuentran dos haciendas que suman un total del 620 hectáreas en Santo Domingo de los Tsáchilas, así como una hacienda de 470 hectáreas en Esmeraldas (fronteriza con Colombia), dijo el jefe de la cartera del Interior al agregar que se detuvo a diez personas y se confinó a cinco en las cárceles.

Entre otros bienes se encuentran lubricadoras, ferreterías, mecánicas, bodegas, lotes y terrenos con cultivos de palma africana (arteria económica de sus actividades ilegales), mansiones, casas, departamentos, gasolineras, bodegas y parqueaderos, entre otros.

A los Comandos de la Frontera se les atribuye la muerte de once militares ecuatorianos en una emboscada durante un operativo contra la minería ilegal realizado en mayo pasado en la zona de Alto Punino, situada entre las provincias amazónicas de Orellana y Napo, donde también murieron tres de los atacantes.