Ataque con dron del ELN dejó dos soldados muertos y cuatro heridos en el sur de Bolívar

El Comando de la Décima Novena Brigada, una unidad orgánica de la Primera División, informó que en desarrollo de operaciones militares enmarcadas en el Plan de Campaña Ayacucho Plus, tropas del Batallón de Operaciones Terrestres N.° 8, fueron atacadas con artefactos explosivos improvisados, lanzados desde un sistema UAS (dron), al parecer, por integrantes del grupo armado organizado (GAO) ELN.

El hecho tuvo lugar en la vereda San Isidro, en límites entre los municipios de Santa Rosa y Morales, sur de Bolívar.

Combates entre el Ejército y el ELN en el sur de Bolívar

En esta acción terrorista, y pese a los esfuerzos de los enfermeros de combate, lamentablemente fallecieron en el lugar dos soldados profesionales: Danier Felipe Muñoz Ortiz y Cristian Andrés Hernández Jiménez, oriundos de Oporapa y Tello (Huila). Asimismo, cuatro soldados profesionales más resultaron heridos por las esquirlas.

“Rechazamos categóricamente este acto infame que atenta contra la vida e integridad de nuestras tropas y vulnera la tranquilidad y seguridad de la población civil. Este tipo de acciones constituyen una grave violación de los derechos humanos y del Derecho Internacional Humanitario”, dijo la institución.

El Ejército Nacional envió un sentido mensaje de condolencias a los familiares, compañeros y amigos de los soldados, quienes aseguran, serán recordados como hombres comprometidos con la defensa y seguridad de Colombia. Un equipo interdisciplinario brinda acompañamiento psicosocial, jurídico y espiritual a sus familias en este difícil momento.

Las operaciones militares adelantadas por la Décima Novena Brigada en el sur de Bolívar, continúan de manera sostenida, con el propósito de contrarrestar el accionar delictivo de los grupos armados ilegales y garantizar la seguridad de las comunidades.