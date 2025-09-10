Arrancó en Cúcuta Expocuc 4.0: La Feria Internacional del Calzado

Cúcuta

En el hotel Casino Internacional, arrancó Expocuc 4.0: La Feria Internacional del Calzado más importante de Norte de Santander, donde una vez más se da a conocer por qué Cúcuta calza a Colombia.

“Venimos en la segunda versión de este año y ahora tenemos una rueda de negocios internacional, eso avalado y acompañado de Procolombia, de la Cámara Colombovenezolana y estamos muy emocionados de poder tener esta plataforma en nuestra feria” dijo María Fernanda Cadena, directora ejecutiva de Corpoincal.

Más información Agricultores de Chitagá y Silos adelantan papatón en Cúcuta

Aseguró que en este encuentro participan 120 expositores, han llegado 100 compradores nacionales, que se están hospedando en el mismo hotel y se contará con la presencia de 20 compradores de Centroamérica y cerca de 20 más de Venezuela.

“Esperamos superar los 12 mil millones de ventas en esta importante feria internacional de calzado” indicó Cadena. “Esta es una feria para almacenes de cadena, pero también, todos los cucuteños que quieran venir y conocer la calidad de nuestro producto cucuteño y que quieran abrir tiendas virtuales o arrancar con un negocio, lo pueden hacer y nos pueden visitar”.

Del 10 al 12 de septiembre se adelantará esta feria.