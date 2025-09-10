Arelys Henao y Dary Hortua unen sus voces en “Se pierde o se gana”

Arelys Henao, reconocida como “La Reina de la Música Popular” y con una trayectoria de 29 años, continúa su labor de empoderar a las mujeres en la industria musical.

En esta ocasión, presenta “Se pierde o se gana”, una emotiva colaboración con Dary Hortua, joven artista que sigue el legado de su padre, el cantautor Jorge Luis Hortua.

La canción, escrita por Ercilia Dorado Castillo, transmite un mensaje claro: la mujer no debe permitir ser tratada como un objeto, y solo cuando se valora a sí misma, los demás lo harán también. Este tema se convierte en un himno de amor propio y fortaleza femenina.

La producción musical estuvo a cargo de Yohan Úsuga en los estudios de Felinos Producciones, mientras que el videoclip fue grabado en el Hotel Castillo del Lago, en El Peñol, Antioquia, bajo la dirección de Andrés Osorio y Everest Films.

Arelys Henao y Dary Hortua agradecen a Dios, a los medios de comunicación y a sus seguidores por el respaldo a esta canción, que esperan sea bien recibida por el público.