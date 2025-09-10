Allianz Colombia y la Fundación Juanfe impulsan la transición energética en Cartagena

Allianz Colombia, la aseguradora más antigua del país y la única con un Fondo Voluntario de Pensiones, inauguró junto a la Fundación Juanfe un moderno complejo solar compuesto por 211 paneles de alta eficiencia en la sede social de la organización en Cartagena. Con esta iniciativa, se espera reducir hasta 39 toneladas métricas anuales de CO₂eq (equivalente a la captura de carbono de aproximadamente 1.000 árboles maduros) y generar un ahorro económico proyectado de 168 millones de pesos, destinados a fortalecer la atención integral de madres adolescentes en situación de pobreza extrema.

El sistema, que cuenta con una capacidad nominal de 122,1 kWp y dos inversores Huawei de última tecnología, permitirá una generación estimada de 183.000 kWh/año. La instalación cumple con la normatividad RETIE y estándares internacionales de calidad, convirtiéndose en un referente de innovación energética en el sector social del país.

En términos prácticos, esta producción anual equivale al consumo eléctrico promedio de cerca de 50 hogares en Colombia durante un año. De esta manera, el proyecto no solo contribuye a reducir emisiones de CO₂eq, sino que también ofrece una alternativa concreta y sostenible para transformar la vida de cientos de familias.

“La energía que generan estos paneles va mucho más allá de la electricidad: es la energía de la esperanza, de las segundas oportunidades y del futuro sostenible que queremos construir. En Allianz creemos que la sostenibilidad debe traducirse en acciones concretas que mejoren la vida de las personas, y este proyecto con la Fundación Juanfe es un ejemplo de cómo la transición energética también puede ser un motor de inclusión social”, aseguró Tatiana Gaona, vicepresidenta de Legal, Sostenibilidad y Compliance en Allianz Colombia.

Por su parte, Catalina Escobar, presidenta de la Fundación Juanfe, destacó: “Hoy cerramos este encuentro con un hecho histórico que nos llena de orgullo y esperanza. Gracias a la donación del parque solar por parte de Allianz Colombia y a la certificación LEED Platinum —un reconocimiento de clase mundial—, Cartagena y Bolívar se convierten en referentes latinoamericanos de sostenibilidad e innovación social. Este doble hito trasciende lo arquitectónico y lo tecnológico: es un símbolo de inclusión, de compromiso con la comunidad y de nuestra convicción de que junto a nuestros aliados sociales podemos transformar realidades. Desde La Juanfe, recibimos estos logros con profunda gratitud, porque sabemos que no son solo para nosotros, sino para toda una región que merece crecer con dignidad y futuro.”

La inauguración se llevó a cabo en el marco del evento InnovAcción Social: Ideas que transforman para Cartagena y Bolívar, con la presencia de figuras públicas como Dumek Turbay, alcalde de Cartagena, y Yamil Arana, gobernador de Bolívar, quienes destacaron la importancia de este tipo de proyectos en el desarrollo sostenible de la región.

Además, este parque solar marca un doble hito: arquitectónico y tecnológico. La sede de la Fundación Juanfe obtuvo la certificación LEED Platinum en la categoría de Operación y Mantenimiento, un reconocimiento internacional que en Colombia solo comparte con el Aeropuerto El Dorado, consolidando a Bolívar como un territorio referente en innovación y sostenibilidad.

El proyecto tuvo su origen en 2023, cuando Allianz Colombia comenzó a financiar el modelo de educación integral de la Fundación Juanfe. Posteriormente, en noviembre de 2024, se amplió con la donación para la instalación y optimización del sistema solar. Desde entonces, esta alianza ha permitido atender a 540 madres adolescentes en Cartagena, a través del Modelo de Intervención 360° de la Fundación Juanfe, un enfoque social que busca romper el ciclo de pobreza y vulnerabilidad. Este modelo se desarrolla sobre cuatro pilares fundamentales: atención psicosocial especializada, formación técnico-laboral certificada, desarrollo de habilidades para la vida e inserción laboral.

Con estas iniciativas, Allianz Colombia reafirma su compromiso con la transición energética, el cuidado del medioambiente y la construcción de un futuro más seguro, justo y sostenible para todos.