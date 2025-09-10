Afinia hizo llamado a evitar manipulación de redes eléctricas tras hecho que dejó a un hombre en UCI

Cartagena

Tras los recientes incidentes ocurridos en Gambote donde un hombre resultó con graves quemaduras al tocar cables de alta tensión cuando intentaba alcanzar unas aves, Afinia, filial del Grupo EPM, reitera su llamado a la comunidad para que se abstenga de manipular o intervenir las redes y estructuras eléctricas. Estas acciones representan un alto riesgo para la vida e integridad personal.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

La empresa recuerda que el hurto o la manipulación de elementos de la red o la realización de trabajos sin el debido conocimiento técnico ponen en peligro la seguridad de quienes los realizan y de la comunidad en general, además de afectar la continuidad del servicio de energía eléctrica.

Afinia invita a la comunidad a seguir estas recomendaciones para prevenir accidentes:

1. Rechazar la manipulación ilegal de redes eléctricas

No intentar manipular o realizar conexiones ilegales. Esto es extremadamente peligroso y está penalizado por la ley.

2. Contratar siempre a un profesional autorizado

Para cualquier modificación en instalaciones eléctricas, acudir a electricistas certificados y autorizados.

3. Denunciar prácticas ilegales

Si se detectan instalaciones ilegales o manipulación indebida, informarlo a las autoridades competentes o a Afinia a través de la Línea gratuita 115.

4. Verificar las conexiones de energía

Mantener las instalaciones eléctricas del hogar o negocio seguras y legales.

5. Usar los canales oficiales para reportes

• Línea gratuita 115 de Afinia

• AfiniApp (aplicación móvil para reportar fraudes)

• Línea Ética Contacto Transparente: 01-8000-5222955

• Redes sociales oficiales @AfiniaGrupoEpm