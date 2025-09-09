Expectativa en el Catatumbo por reaparición de Pablo Beltrán

Catatumbo

Luego de la aparición de Pablo Beltrán, jefe negociador de paz del ELN, se generó todo tipo de expectativa en la región del Catatumbo, por el futuro de los diálogos que se puedan dar entre esta organización armada ilegal y el gobierno nacional.

“Hoy se reafirma la voluntad de paz que tiene esta organización, por parte del segundo comandante del ELN, Pablo Beltrán. En este sentido, se espera que se reabra el proceso de paz, con algunas condiciones, que precisamente tiene que ver con el avance de los seis ciclos y los 28 acuerdos que se lograron”, dijo Enrique Pertuz, defensor de DDHH en Norte de Santander.

Aseguró que para Norte de Santander, la reaparición de Pablo Beltrán tiene un gran significado “porque el anhelo que ha tenido las comunidades es la solución al conflicto y lo más probable es que este se logre por la vía política”.

Y es que recordemos justamente que el conflicto que se desató en la región del Catatumbo, en enero del 2025, generó tensión en la mesa de diálogo, provocando que está no continuara.

El conflicto en el Catatumbo ha dejado hasta el momento más de 150 personas asesinadas y más de 73 mil desplazadas.