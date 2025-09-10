30 días de la desaparición de Ayelen Sofía: “No siento que tengamos apoyo”, madre de la menor

Bogotá D.C

Este martes 9 de agosto se cumplió un mes de la desaparición de la niña de 16 años, Ayelen Sofía Páez , que salió de su casa en la calle 67 con séptima en la localidad de Chapinero.

La familia de la menor la busca día y noche desesperadamente en la localidad de Kennedy, ya que un video de una cámara de seguridad la ubicó caminando sola por la Avenida Primero de Mayo . Sin embargo, expresaron la falta de ayuda por parte de las autoridades.

“No tenemos más pistas de irnos hacia otro lado porque no hay nadie que nos ayude. Entonces nos toca aferrarnos a ese sector porque es la única pista que tenemos hasta el momento”, aseguró Claudia, la madre de la niña.

Fuera de los micrófonos de Caracol Radio, familiares aseguraron que han tenido que camuflarse en el barrio El Rubí, más específicamente en una zona donde es paisaje la prostitución y el expendio de drogas, para encontrar a Ayelen. Sin embargo, la ley del silencio reina.

Claudia es madre de dos hijas, de Ayelen y de Valentina que se encuentra en el exterior; trabaja para una empresa de parqueaderos, pero no ha podido regresar a sus labores.

“Nosotros permanecemos todos los días buscándola. No hemos vuelto a asistir a los trabajos porque obviamente no podemos dejar de buscar a mi hija”, indicó Claudia, quien añadió que aun así tiene el apoyo de su jefe.

Han recorrido cada calle de Kennedy, han tocado puertas para preguntar si han visto a Ayelen Sofía y siguen pegando pósters por toda la ciudad. Sin embargo, al momento de solicitar los videos de las cámaras de seguridad el proceso es más complicado.

“Se han puesto trabas también porque hay cámaras que no graban sino cierto tiempo, entonces ya no está la grabación de ese día. Hay policías que sí nos acompañan, pero el acompañamiento no es constante”, señaló la madre.

La fe y el amor de madre de Claudia hacen que todavía siga buscando a su hija, tras un mes sin tener una nueva pista.

“Yo me siento sola en esto. Si el alcalde Galán me puede escuchar cuento mi caso, pero no solamente a mí, que conozca a todas las personas que estamos desesperadas buscando a nuestros hijos”, pidió Claudia.