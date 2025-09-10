17 cuerpos de personas desaparecidas, fueron encontrados en cementerio de Pitalito.

Neiva

En el marco de la investigación humanitaria y extrajudicial que adelanta la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas en el Huila, con el propósito de encontrar a más de 1.500 personas cuya ausencia aún mantiene en la incertidumbre a sus familias en este departamento, se llevó a cabo la segunda fase de intervención al cementerio San Antonio de Padua, de Pitalito, - también conocido como cementerio antiguo-, donde fueron recuperados 17 cuerpos que corresponderían a personas desaparecidas.

Ampliar

De acuerdo con Laura Vásquez, antropóloga líder de la Unidad de Búsqueda en el Huila, aunque estaba previsto para esta fase recuperar entre 10 y 12 cuerpos que se hallaban en nueve fosas, pese a las dificultades climáticas que incluyeron intensas lluvias durante las jornadas de trabajo, el equipo logró avanzar de manera significativa y fue posible intervenir once fosas, algunas de ellas contaban con sepulturas colectivas.

Ampliar

“La temporalidad de los cuerpos recuperados indica que fueron traídos a este camposanto entre 1998 y 2012, luego de haber fallecido en hechos del conflicto armado ocurridos en municipios como San Agustín, Acevedo, Palestina y Pitalito en el sur del Huila y en Santa Rosa, Cauca”, comentó la antropóloga forense.

Ampliar

Añadió que de los 17 cuerpos, tres fueron remitidos al Instituto Nacional de Medicina Legal para adelantar el proceso de identificación a través de genética, mientras que los otros 14 fueron dispuestos de manera transitoria en bóvedas y osarios facilitados por la parroquia San Antonio de Padua, con el fin de protegerlos mientras, en próximos meses, se adelanta el proceso de verificación de correspondencia post mortem, una metodología que busca acercarse a la identidad de los cuerpos recuperados mediante el cruce de información documental, con las características físicas encontradas en el cuerpo durante la recuperación.