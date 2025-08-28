6AM6AM

Río Bogotá: CAR explica cómo es el plan para mitigar riesgos en los puntos críticos de la cuenca

Alfred Ballesteros, director de la CAR Cundinamarca, estuvo en 6AM de Caracol Radio y explicó por qué es fundamental este plan para evitar tragedias a futuro.

