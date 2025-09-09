Política

Radican proyecto de ley para garantizar paridad en listas electorales a partir de 2030

Un grupo de congresistas radicó un Proyecto de Ley Estatutaria, que busca que las listas de elección popular se conformen en un 50 % por mujeres y 50 % por hombres.

Paridad de género. Tomado de Twitter Catherine Juvinao

María Paula Manrique Salcedo

Colombia

En la Cámara de Representantes fue radicado el Proyecto de Ley Estatutaria 301 de 2025, que busca establecer la paridad en la conformación de listas a corporaciones de elección popular.

Cómo funcionaría

La iniciativa, respaldada por más de 40 congresistas de distintos partidos, propone

• En listas de 5 o más curules, debe cumplirse la paridad total.

• La conformación seria alternada y secuencial (mujer-hombre o hombre-mujer).

• En listas impares, la diferencia entre géneros no podrá ser mayor a uno.

• Desde 2026, incluso en listas pequeñas (menos de 5 curules), tendría que incluirse al menos una mujer.

• La medida regirá para elecciones a partir del 1 de enero de 2030, dando tiempo a los partidos para ajustar sus mecanismos de democracia interna.

De acuerdo con sus autores, la iniciativa busca superar la brecha histórica en la representación política femenina: “aunque las mujeres representan más del 52 % del censo electoral y el 54 % de los votantes efectivos, en el Congreso apenas alcanzan el 29 % de las curules.”

Con esta propuesta, Colombia se suma a la tendencia regional que ya han adoptado países como México, Bolivia y Nicaragua, donde ya existe la paridad electoral

