Radican proyecto de ley para garantizar paridad en listas electorales a partir de 2030
Un grupo de congresistas radicó un Proyecto de Ley Estatutaria, que busca que las listas de elección popular se conformen en un 50 % por mujeres y 50 % por hombres.
Colombia
En la Cámara de Representantes fue radicado el Proyecto de Ley Estatutaria 301 de 2025, que busca establecer la paridad en la conformación de listas a corporaciones de elección popular.
Cómo funcionaría
La iniciativa, respaldada por más de 40 congresistas de distintos partidos, propone
• En listas de 5 o más curules, debe cumplirse la paridad total.
• La conformación seria alternada y secuencial (mujer-hombre o hombre-mujer).
• En listas impares, la diferencia entre géneros no podrá ser mayor a uno.
• Desde 2026, incluso en listas pequeñas (menos de 5 curules), tendría que incluirse al menos una mujer.
• La medida regirá para elecciones a partir del 1 de enero de 2030, dando tiempo a los partidos para ajustar sus mecanismos de democracia interna.
De acuerdo con sus autores, la iniciativa busca superar la brecha histórica en la representación política femenina: “aunque las mujeres representan más del 52 % del censo electoral y el 54 % de los votantes efectivos, en el Congreso apenas alcanzan el 29 % de las curules.”
Con esta propuesta, Colombia se suma a la tendencia regional que ya han adoptado países como México, Bolivia y Nicaragua, donde ya existe la paridad electoral