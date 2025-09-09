Radican proyecto de ley para garantizar paridad en listas electorales a partir de 2030

Colombia

En la Cámara de Representantes fue radicado el Proyecto de Ley Estatutaria 301 de 2025, que busca establecer la paridad en la conformación de listas a corporaciones de elección popular.

Cómo funcionaría

La iniciativa, respaldada por más de 40 congresistas de distintos partidos, propone

• En listas de 5 o más curules, debe cumplirse la paridad total.

• La conformación seria alternada y secuencial (mujer-hombre o hombre-mujer).

• En listas impares, la diferencia entre géneros no podrá ser mayor a uno.

• Desde 2026, incluso en listas pequeñas (menos de 5 curules), tendría que incluirse al menos una mujer.

• La medida regirá para elecciones a partir del 1 de enero de 2030, dando tiempo a los partidos para ajustar sus mecanismos de democracia interna.

De acuerdo con sus autores, la iniciativa busca superar la brecha histórica en la representación política femenina: “aunque las mujeres representan más del 52 % del censo electoral y el 54 % de los votantes efectivos, en el Congreso apenas alcanzan el 29 % de las curules.”

Con esta propuesta, Colombia se suma a la tendencia regional que ya han adoptado países como México, Bolivia y Nicaragua, donde ya existe la paridad electoral