Declaración de Renta 2025: ¿En qué casos se declaran bienes de una herencia? Ley explica

La declaración de renta es un proceso que permite registrar los ingresos, gastos y propiedades de una persona a lo largo del año anterior. La entidad encargada de recolectar esta información es la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), la cual, cada año, establece unos rangos para la declaración, que dependiendo de los ingresos y vienes de cada persona.

Sin embargo, existen algunos bienes heredados que también deben ser incluidos en la declaración. Le contamos de cuáles se tratan

Qué son los bienes heredados y por qué deben declararse

Los bienes heredados son los activos o propiedades que una persona recibe como parte de la herencia de un familiar o ser querido que ya haya fallecido. En este orden de ideas, estos bienes pueden incluir bienes inmuebles, cuentas bancarias, vehículos, acciones, objetos de valor, entre otros.

El propósito de declarar estos bienes es asegurarse de que los contribuyentes cumplan con sus obligaciones tributarias y no eludan el pago de impuestos.

En qué casos se deben declarar los bienes de una herencia

Cuando hay otros herederos y se debe repartir la herencia: frente a esta situación, es necesario declarar los bienes de la herencia para que la distribución de los activos sea clara y transparente ante las autoridades fiscales. Esta declaración asegura que todos los herederos cumplan con las normativas fiscales y no haya disputas relacionadas con los bienes heredados.

Bienes que generen ingresos: si los bienes heredados generan rentas o ingresos, como alquileres de inmuebles, dividendos de acciones o intereses de cuentas bancarias, deben ser incluidos en la Declaración de Renta. En este caso, el valor del ingreso recibido por estos bienes se sumará a los demás ingresos del contribuyente.

Venta de bienes heredados: si en el año fiscal en cuestión se vende un bien heredado, es obligatorio declarar la ganancia o pérdida patrimonial que se haya obtenido de la transacción. La ley establece que los herederos deben declarar la diferencia entre el valor de venta y el valor de adquisición del bien heredado, considerando si hay una ganancia o pérdida tributaria.

Valoración de bienes heredados: aunque no se generen ingresos o no se haya vendido un bien heredado, es importante tener en cuenta que el valor de estos bienes puede ser relevante para otros aspectos fiscales, como el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. En algunos países, si el valor de los bienes heredados excede un umbral determinado, se deberá pagar un impuesto sobre la herencia.

Qué bienes heredados no se declaran en la Renta

Por otro lado, no es necesario declarar aquellos bienes heredados que no generen ningún tipo de ingreso ni sean vendidos. Esto significa que, si solo se han heredado propiedades o activos que no generan rentas (como una casa que no se alquila ni se vende), no es necesario incluirlos en la declaración de renta, siempre y cuando no haya ninguna transacción o ingreso relacionado con ellos

Cuándo una persona debe declarar renta

Según la norma, se estableció que no están obligadas a declarar renta las personas asalariadas. Por el contrario, quienes sí deben declarar, son aquellos que tengan ingresos brutos mínimos anuales de 1.400 UVT ( Unidad de Valor Tributario).