Subasta de Cafés Especiales alcanza precio récord en Feria Internacional del Tolima

Cultivadores de café del Tolima en subasta durante la Feria Internacional de Cafés Especiales en el municipio del Líbano.

Tolima

Un precio récord alcanzó el café del Tolima durante la subasta que se cumplió en el marco de la Feria Internacional que se cumplió en el municipio del Líbano.

El precio histórico se alcanzaron en forma consecutiva en medio de esta puja al alcanzar inicialmente un precio de USD $70 por libra de café, el más alto registrado hasta ese momento.

La subasta se cumplió en el parque principal del municipio de Líbano, Tolima.

Dos Récord en la subasta internacional

El primer récord fue establecido por Milton Leonardo Monroy López, caficultor de la Finca San Pedro, ubicada en Ibagué. Su café fue adquirido por compradores de Singapur, marcando un hito para la capital tolimense y resaltando la calidad del grano cultivado en la región.

Monroy en los últimos años ha venido cosechando múltiples logros por la calidad de su café. Muestra de ello ha sido su participación en los Concursos Tierra de Diversidad obteniendo el primer lugar en varios atributos además el reconocimiento obtenido en otros eventos a nivel internacional como el que se cumplió años atrás en España.

A renglón seguido Jorge Elías Rojas, productor de la Finca La Roca del municipio de Planadas, marcó un nuevo récord al vender su libra de café por USD $72, a compradores provenientes de Singapur.

Este doble logro no solo confirma el altísimo nivel del café especial colombiano, sino que también posiciona al departamento del Tolima como una potencia cafetera de reconocimiento internacional.