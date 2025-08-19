Comité de cafeteros de Caldas emite alerta preventiva sobre presencia de roya en la cosecha

Manizales

El Comité de Cafeteros de Caldas emitió una alerta preventiva a los caficultores del departamento para la cosecha del segundo semestre, teniendo en cuenta que las lluvias podrían originar un aumento en la presencia de roya. El Comité tiene como meta que este fenómeno solo se presente en el 5 % del grano recolectado

Marcelo Salazar, presidente del Comité de Cafeteros de Caldas, confirmó en Caracol Radio, que las lluvias desencadenan humedades que pueden proliferar el hongo que produce la roya en las matas de café, por eso de manera preventiva se envió una alerta a los caficultores para que incrementen los procesos de fumigación.

El objetivo del Comité es que en el segundo semestre del año solo el 5% de la producción de afecte con la roya, sin embargo, todo depende del manejo que se tenga durante los próximos días.

Salazar comentó que si usted tiene dudas o presencia de la roya debe comunicarse rápidamente con el Comité para iniciar un proceso de fumigación y detección del fenómeno

“Entonces, lo que estamos planteando es que hay que estar alertas que hay que estar haciendo las fumigaciones para que no se vaya a afectar el estado del árbol de las plantaciones de cara pues a la cosecha del segundo semestre.. Nosotros hemos venido haciendo eh unas mediciones en todos los municipios del departamento y creemos que estamos en 5% o menos de presencia”, dijo el directivo cafetero.

La producción de café en Caldas para el segundo semestre de 2025 se espera que sea abundante, con picos de cosecha en agosto y septiembre, especialmente en municipios como Aguadas y Pácora.

En general el pronóstico de Caldas está entre 670.000 y 750.000 sacos de café