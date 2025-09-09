MinTrabajo realizó inspección a Andrés D.C ¿Qué encontraron?

El Ministerio de Trabajo adelantó una inspección en el restaurante Andrés Carne de Res DC, en la zona rosa de Bogotá, dos días después del accidente con una máquina de humo que dejó nueve personas lesionadas. La visita fue liderada por la viceministra encargada de Relaciones Laborales e Inspección, Sandra Muñoz, junto con el director territorial de Bogotá, Amaury Gómez.

La funcionaria explicó que el objetivo fue revisar las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, además del plan de emergencias y el cumplimiento de las normas laborales.

“Recuerden que hace dos días ocurrió un accidente al interior de este restaurante y como Ministerio de Trabajo hemos venido hoy a inspeccionar las condiciones de salud y seguridad en el trabajo. También vamos a hacer una inspección general en términos de normas laborales y, sobre todo, a ver cómo está el plan de emergencia”, señaló Muñoz.

26 denuncias contra la cadena

El Ministerio confirmó que no solo se actuó por el accidente reciente, sino también por múltiples quejas en contra de la cadena de restaurantes.

“En nuestro sistema CISINFO tenemos alrededor de 26 denuncias en contra de distintos restaurantes Andrés Carne de Res a nivel nacional”, dijo la viceministra.

Por esta razón, la entidad dio la instrucción a sus 33 direcciones territoriales y a las tres oficinas especiales para realizar inspecciones en todas las sedes de Andrés Carne de Res en el país.

Lo que está en juego

Las autoridades verificarán si se han vulnerado normas en materia de seguridad laboral y planes de emergencia. Dependiendo de los hallazgos, el Ministerio podría adoptar medidas correctivas o sanciones contra la empresa.

El accidente del viernes pasado abrió un debate sobre qué tan preparados están los establecimientos de entretenimiento en Bogotá para atender emergencias y garantizar la seguridad de trabajadores y clientes.