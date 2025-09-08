En menos de 20 inicia operaciones la línea 3 de Cable aéreo en Manizales, pero no en su totalidad

Manizales

El plazo contractual de la línea 3 del Cable aéreo en Manizales, vence el próximo 27 de septiembre para que esta comience a operar. La ruta comprende del sector de Los Cámbulos hasta El Cable. Hernán González Cardona, gerente de Infimanizales, afirma que el avance de la obra es del 100 %, en la que ya se han realizado las pruebas con carga y esta semana será con pasajeros.

“Las pruebas de seguridad, comunicaciones, mecánicas, entre otras, han sido satisfactorias, pero en estos días comenzaremos las pruebas con pasajeros y grupos de interés. Visualizamos que para el 27 de septiembre no habrá ningún inconveniente para la entrada en operación, aunque tenemos algunas falencias, especialmente, en la estación Fátima, donde la obra civil no estará lista para el abordaje y desabordaje”, explica el Gerente de Infimanizales.

Según indica el funcionario, hay pendientes unos temas de seguridad y es que para operar dicha estación, se deben realizar unos trabajos de enchapes, zonas de circulación, la puesta de varias barandas, entre otros aspectos que, pueden ser consideradas menores, pero sin eso no es posible la operación, por lo que deben cumplir con la exigencia, tanto desde el planteamiento de seguridad como del funcionamiento de la estación.

De esta manera, las 53 góndolas cruzarán por la estación de Fátima sin detenerse, entre tanto, el contratista evalúa el tiempo que demorará en ajustar estos elementos y la próxima semana se conocerán los días que necesitará para hacerlo.