La Selección Colombia Femenina se alista para la Liga de Naciones, Conozca los horarios

La Federación Colombiana de Fútbol (FCF) confirmó as fechas, horarios y sedes de los dos primeros partidos que marcarán el debut oficial de la Selección Colombia Femenina de Mayores en la CONMEBOL Liga de Naciones Femenina 2025/2026, un nuevo torneo internacional que se convierte en pieza clave dentro del proceso clasificatorio hacia la Copa Mundial Femenina de la FIFA Brasil 2027.

El primer encuentro de este nuevo camino se disputará el viernes 24 de octubre de 2025 a las 8:00 p.m. (hora colombiana) en el Estadio Atanasio Girardot de Medellín, donde el equipo nacional enfrentará a la selección de Perú.

Medellín es las sede alterna para esta competencia y Cali la sede principal, salvo que esta primera fecha se cruza con la realización de un concierto de Shakira en el estadio Pascual Guerrero.

Posteriormente, el combinado nacional viajará a Quito, Ecuador, para disputar la segunda jornada frente al seleccionado ecuatoriano. Ese encuentro está programado para el martes 28 de octubre a las 6:00 p.m. (hora local)en el Estadio Rodrigo Paz Delgado, escenario habitual del fútbol internacional en el país vecino.

Este nuevo torneo, que reúne a las selecciones sudamericanas en una competencia de alto nivel, se disputará entre octubre de 2025 y junio de 2026 bajo un formato de todos contra todos en una sola fase.

En total se jugarán nueve jornadas, lo que permitirá un ritmo competitivo sostenido para las selecciones participantes y brindará continuidad al proceso de cada equipo nacional.

Lo más importante es que esta Liga de Naciones otorgará cuatro cupos al Mundial de Brasil 2027: dos de forma directa y dos más para el repechaje intercontinental, lo que le otorga un valor estratégico fundamental a cada partido.

Vale destacar que entre las jugadoras convocadas estarán varias representantes del Valle del Cauca, como Linda Caicedo, referente del fútbol femenino internacional, Válerin Loboa, Daniela Caracas, Manuela Paví, Karla Torres, Gisela Robledo, Yorelin Carabalí además de otras futbolistas nacidas o formadas en la región que han sido clave en el proceso de Selección.

Su presencia reafirma el importante aporte del fútbol vallecaucano al desarrollo del equipo nacional.