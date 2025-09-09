Huila registra 3.047 casos de dengue en lo corrido del año

Neiva

El departamento del Huila presenta hasta la semana epidemiológica 35 un total de 3.047 casos de dengue, entre confirmados y probables. La mayoría, un 64%, corresponde a cuadros sin signos de alarma, mientras que un 33% se presenta con signos de alarma y un 3%, es decir 88 casos, son clasificados como dengue grave, la forma más preocupante por su riesgo de mortalidad.

Los municipios con mayor afectación son Neiva, con 1043 casos y la tasa más alta del departamento (521 por cada 100.000 habitantes), seguido de Obo con 35 casos y una tasa de 441, Aipe con 66 y una tasa de 372, y Neiva que concentra 1.362 contagios, lo que representa la tercera parte de los casos totales. La tasa general en el Huila es de 252 por cada 100.000 habitantes.

Según Carlos Montalvo, de la secretaria de salud departamental, comento que “en cuanto a la mortalidad, se han confirmado cinco defunciones, tres en Neiva, una en Nátaga y una en Palermo, lo que equivale a una letalidad del 5,7% frente al dengue grave. Las poblaciones más afectadas son la infancia y la adolescencia, aunque se registran casos en todos los grupos de edad. Además, el 53% de los contagios corresponde a hombres y el 82% se presenta en cabeceras municipales”.

Pese a la presencia de la enfermedad en el territorio, el panorama es más alentador que el del año anterior. En 2024 se contabilizaron más de 20.000 casos, mientras que, en lo corrido del 2025, con dos terceras partes del año transcurridas, se proyecta que los contagios no superen los 5.000 o 6.000, evidenciando una reducción significativa en el comportamiento epidemiológico del dengue.