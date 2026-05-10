Alerta por fiesta del Día de la Madre que puso en riesgo a más de 50 niños Emberá en UPI La Rioja

Por medio de un comunicado, la Secretaría de Integración Social informó que, en el marco de la celebración del Día de la Madre realizada hoy en la UPI La Rioja, se identificaron situaciones de riesgo para menores de edad de la comunidad Emberá, incluyendo el caso de una adolescente de 13 años en alto estado de alicoramiento.

Ante la situación, la Alcaldía activó un plan de contingencia y realizó el traslado de 52 niños y adolescentes a entornos seguros.

“Durante la jornada, los equipos territoriales del distrito evidenciaron altos niveles de alicoramiento en parte de la población adulta, riñas y consumo de alcohol por parte de algunos menores de edad. Así mismo, se identificó el caso de una adolescente de 13 años en alto estado de alicoramiento. Al contactar a su red familiar, se evidenció que la madre también se encontraba en estado de ebriedad y no se permitió la valoración médica correspondiente”, aseveraron desde la Secretaría.

Ante estos riesgos, la entidad solicitó el acompañamiento de la Policía de Infancia y Adolescencia y del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.

“La Secretaría hace un llamado urgente a la corresponsabilidad, recordando que, conforme al artículo 44 de la Constitución Política y el Código de la Infancia y la Adolescencia, la protección de niñas, niños y adolescentes es una responsabilidad compartida entre la familia, el Estado y la sociedad”, concluyeron.