Habitantes de un barrio de Bayunca levantaron bloqueo en La Cordialidad: denuncian un mes sin agua

Cartagena

Luego de varias horas fue levantado el bloqueo que realizaban habitantes del barrio Reino de Pambelé del corregimiento de Bayunca en Cartagena. La protesta se adelantó en la vía Cordialidad, carretera que comunica a la capital de Bolívar con Barranquilla, a la altura de la Ruta 90.

Con palos, piedras, pancartas y megáfonos, los vecinos de este sector denunciaron que completan un mes sin el servicio de agua potable, situación que les ha generado inconvenientes para realizar sus actividades domésticas y encarecimiento ya que tienen que adquirir el preciado líquido fuera de sus hogares.

“Estamos cansados de piletas comunitarias nuestro barrio no las quiere, exigimos contadores porque ya estamos aptos no podemos permitir que sigan vulnerando el agua en nuestra comunidad. Tenemos más de un mes sin agua, este líquido es vital para una comunidad. Estamos a la espera de respuesta de nuestro abogado que está hoy sentado con todas las autoridades necesarias para que esto sea arreglado”, manifestó Isabel Castillo, habitante de Reino de Pambelé.

Algunos manifestantes indicaron que diariamente tienen que alquilar carretillas para poder llevar agua apta para el consumo humano a sus casas. En cuanto a las actividades domésticas, utilizan el agua que recolectan durante las lluvias o de sus aires acondicionados.

“Yo me resuelvo con agua lluvia y el aire que bota un poquito de agua. Para tomar me toca comprar porque a mí no me ha llegado ningún carrotanque”, puntualizó Cindy, otra de las afectadas.

Las autoridades de tránsito reportan normalidad en ambos carriles de La Cordialidad.