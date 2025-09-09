Armada Nacional rescató a cuatro tripulantes a la deriva en el Golfo de Urabá

En inmediaciones del Golfo de Urabá, la Armada Nacional rescató a cuatro tripulantes de la embarcación La Pitufa, que había quedado a la deriva entre los sectores de Titumate y Triganá.

El capitán de corbeta Yesid Sanabria, cadete de Guardacostas de Urabá, explicó que para la operación se desplegó una Unidad de Reacción Rápida, la cual localizó y brindó asistencia a los ocupantes, quienes se encontraban en riesgo en aguas del Caribe.

#Destacado | En el Golfo de Urabá, unidades de #Guardacostas de @ArmadaColombia desplegaron una operación #SAR que permitió salvaguardar la vida de los 4 tripulantes de una embarcación que se encontraba a la deriva.



Capitán de Corbeta Yesid Sanabria, Cdte, Guardacostas Urabá -> pic.twitter.com/DS4AMZb68X — Fuerza Naval del Caribe (@FNC_ArmadaCol) September 8, 2025

Tras el hecho, la Armada hizo un llamado a los navegantes de la región para que planifiquen sus zarpes con todas las medidas de seguridad, verificando el estado de sus equipos de comunicación y navegación, así como las condiciones meteorológicas, con el fin de evitar emergencias en el mar.

Lea también: Mujer fue asesinada por su pareja en Bello, Antioquia, tras un ataque de celos

En lo corrido de 2025, la institución ha adelantado 13 operaciones de búsqueda y rescate en el Caribe colombiano, logrando proteger la vida de más de 150 personas.