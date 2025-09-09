Armada Nacional rescató a cuatro tripulantes a la deriva en el Golfo de Urabá
La Armada Nacional informó que para la operación de rescate se desplegó una Unidad de Reacción Rápida.
En inmediaciones del Golfo de Urabá, la Armada Nacional rescató a cuatro tripulantes de la embarcación La Pitufa, que había quedado a la deriva entre los sectores de Titumate y Triganá.
El capitán de corbeta Yesid Sanabria, cadete de Guardacostas de Urabá, explicó que para la operación se desplegó una Unidad de Reacción Rápida, la cual localizó y brindó asistencia a los ocupantes, quienes se encontraban en riesgo en aguas del Caribe.
Tras el hecho, la Armada hizo un llamado a los navegantes de la región para que planifiquen sus zarpes con todas las medidas de seguridad, verificando el estado de sus equipos de comunicación y navegación, así como las condiciones meteorológicas, con el fin de evitar emergencias en el mar.
En lo corrido de 2025, la institución ha adelantado 13 operaciones de búsqueda y rescate en el Caribe colombiano, logrando proteger la vida de más de 150 personas.