Fue encontrado el cuerpo sin vida de Yudi Alexandra Castellanos Solano

El cuerpo sin vida de la arquitecta nacida en Tunja, Yudi Alexandra Castellanos Solano, fue encontrado por la comunidad a unos 4 kilómetros del lugar donde desapareció.

Tunja

La familia de Yudi Alexandra Castellanos Solano tenía la esperanza de encontrarla con vida, por tal razón desde su desaparición les habían solicitado a las entidades de socorro y a la comunidad ampliar los trabajos de localización.

Luego de varias horas de labores de búsqueda, sobre las 8:20 de la mañana de este martes 9 de septiembre, fue hallado el cuerpo sin vida de la joven arquitecta que había caído a las aguas de Caño Canoas, un turístico lugar que es muy visitado por propios y turistas.

“Ese es un caño que le llaman Salto de Canoa, es un sitio turístico, ella estaba en compañía del guía turístico y cuando ella se cae a las aguas, este guía la trata de rescatar, pero la fuerte corriente de este caño se la quita de los brazos. Hay que señalar que la búsqueda de esta joven tunjana se dificultó porque el terreno es bastante boscoso”, indicó el coronel Jorge Díaz, comandante de la Defensa Civil del Meta.

De acuerdo con las primeras informaciones, la comunidad habría sido la que encontró el cuerpo de Yudi Castellanos a unos cuatro kilómetros aguas abajo del lugar donde desapareció.

La familia está a la espera de la autorización de Medicina Legal para el traslado del cuerpo de Yudi Alexandra a la capital boyacense, donde se llevarán a cabo sus honras fúnebres.