A la cárcel hombre señalado hurtar 69 millones de pesos en medio de un caso de fleteo en Cúcuta

A la cárcel fue enviado Naufal Villarreal Tamara, alias “Pechón”, señalado de ser presunto responsable de participar en un caso de fleteo en Cúcuta.

Los hechos se presentaron el 21 de diciembre del año anterior, cuando un hombre retiró la suma de 69 millones de pesos de dos entidades bancarias, ubicabas en un centro comercial de esta ciudad.

Según las investigaciones, la víctima habría sido seguido por alias “Pechón” y otros dos sujetos, quienes lo despojaron del dinero de manera violenta, en zona céntrica de la ciudad.

Uniformados de la Policía Nacional capturaron al procesado, de 27 años, mediante orden judicial, en el barrio Torcoroma II de la capital nortesantandereana.

Ante un juez con funciones de control de garantías, la Fiscalía le hizo traslado del escrito de acusación por el delito de hurto calificado y agravado. El procesado se allanó al cargo y fue cobijado con medida de aseguramiento privativa de la libertad en un establecimiento carcelario de la capital nortesantandereana.