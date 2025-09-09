Este es el mejor jugador en la historia de la selección venezolana de fútbol, según la IA

AMDEP8602. MATURÍN (VENEZUELA), 10/10/2024.- Salomón Rondón de Venezuela celebra su gol este jueves, en un partido de las eliminatorias sudamericanas para el Mundial de 2026 entre Venezuela y Argentina en el estadio Monumental de Maturín (Venezuela). EFE/ Ronald Peña R. / Ronald Peña R. ( EFE )

La selección de fútbol de Venezuela, es la única integrante de la Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL) que nunca ha participado en una copa del mundo. Sin embargo, esta vez podría ser diferente, pues gracias al nuevo formato de clasificación donde más selecciones tienen la oportunidad de superar esta etapa, Venezuela lo ha sabido aprovechar, y, actualmente, a falta de dos fechas, la vinotinto se encuentra en posición de repechaje, estando cerca de asistir por primera vez a un mundial.

La selección venezolana puede asegurarse esta posición sin depender de nadie, pues si le gana a la selección Colombia, se aseguraría el séptimo puesto de la clasificación, por otro lado, si empata o pierde, dependería del encuentro entre Bolivia y Brasil, donde si se llegará a dar un suceso extraordinario en el que la selección boliviana gane el encuentro, podría dejar sin esperanzas de mundial a la selección vinotinto.

Cuál sea el caso, el equipo que ocupe el séptimo lugar de la clasificación CONMEBOL, se enfrentaría a una selección de Asia, una de África, una de Oceanía y dos de CONCACAF, de donde saldrán solamente dos equipos que podrán obtener un boleto a la Copa del Mundo que se disputará en Canadá, Estados Unidos y México en 2026.

En esta campaña de clasificación, Venezuela ha contado con grandes jugadores dentro de sus alineaciones, tales como el histórico goleador Salomón Rondón, el pequeño Yeferson Soteldo o su mediocampista clave, Yangel Herrera. Sin embargo, hay quienes consideran que la actual estrella, Salomón Rondón, es el mejor jugador de la vinotinto, pero así mismo hay quienes aseguran que no tuvo el suficiente éxito, por lo menos con su selección nacional, para obtener dicho título.

Por tal razón, se le preguntó a diferentes inteligencias artificiales a quién consideraban como el mejor jugador en la historia de la selección venezolana de fútbol, y estas son las respuestas que dieron:

ChatGPT

Juan Arango Salomón Rondón Tomás Rincón Rafael Dudamel José Manuel Rey

Gemini

Juan Arango Salomón Rondón Tomás Rincón José Manuel Rey Stalin Rivas

Claude

Juan Arango Salomón Rondón Tomás Rincón Rafael Dudamel Alejandro Moreno

Según los resultados que arrojó la inteligencia artificial, podemos evidenciar que a pesar de que Salomón Rondón es la estrella de la selección vinotinto desde hace varios años y se ha establecido como el máximo goleador histórico, las IA no lo consideran como el mejor jugador de la selección, pues sobre él, se encuentra el ‘eterno capitán’ Juan Arango.

Según las diferentes inteligencias, se considera a Arango como el mejor jugador de la historia de la selección por diferentes razones, por ejemplo, resaltan la capacidad de liderazgo que tenía, pues aseguran que fue un referente durante el tiempo que jugó en la selección, pues además de ser el capitán, hizo parte de la transición del equipo, donde pasaron de ser un rival fácil a ser considerados un contrincante de categoría. Además, establecen que su legado es innegable, pues a pesar de no logró llevar a la vinotinto a un mundial, marcó un desarrollo del fútbol venezolano.

