El Pulso del FútbolEl Pulso del Fútbol

Programas

El Pulso del Fútbol, 9 de septiembre de 2025

El Pulso del Fútbol analiza la ultima fecha de las eliminatorias sudamericanas.

¿A qué hora juega la Selección Colombia este martes? Hora Venezuela vs. Colombia eliminatorias 2026. (Photo by OSCAR DEL POZO / AFP) (Photo by OSCAR DEL POZO/AFP via Getty Images)

¿A qué hora juega la Selección Colombia este martes? Hora Venezuela vs. Colombia eliminatorias 2026. (Photo by OSCAR DEL POZO / AFP) (Photo by OSCAR DEL POZO/AFP via Getty Images) / OSCAR DEL POZO

Juan Sebastián Cedeño Vargas

El Pulso del Fútbol, 9 de septiembre de 2025

El Pulso del Fútbol, 9 de septiembre de 2025

43:12

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

¿A qué hora juega la Selección Colombia este martes? Hora Venezuela vs. Colombia eliminatorias 2026. (Photo by OSCAR DEL POZO / AFP) (Photo by OSCAR DEL POZO/AFP via Getty Images)

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre las declaraciones de Néstor Lorenzo en las que dijo que Colombia no clasificó al Mundial pasado y que ya es ganancia haber clasificado al próximo. Steven dijo: “El puntualmente no dijo que iban a ser campeones, pero si dejó ver entre líneas que eso era algo imposible”. Sobre el tema César agregó: “Uno lo interpreta como tenga el pensamiento y la conciencia, si uno tiene en la mente que Lorenzo es malo, pues le parece que es imposible”.

No olvide escuchar el audio del programa.

YouTube.

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen directo

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad