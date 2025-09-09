El Pulso del Fútbol, 9 de septiembre de 2025
El Pulso del Fútbol analiza la ultima fecha de las eliminatorias sudamericanas.
El Pulso del Fútbol, 9 de septiembre de 2025
En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre las declaraciones de Néstor Lorenzo en las que dijo que Colombia no clasificó al Mundial pasado y que ya es ganancia haber clasificado al próximo. Steven dijo: “El puntualmente no dijo que iban a ser campeones, pero si dejó ver entre líneas que eso era algo imposible”. Sobre el tema César agregó: “Uno lo interpreta como tenga el pensamiento y la conciencia, si uno tiene en la mente que Lorenzo es malo, pues le parece que es imposible”.
