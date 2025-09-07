Clasificación general Vuelta España: Así quedaron Bernal y Buitrago, tras gran carrera en etapa 15

Tremenda presentación de Egan Bernal y Santiago Buitrago en la etapa 15 de la Vuelta España. Los colombianos hicieron parte de la fuga, que se armó cuando restaba poco más de 150 kilómetros, y marcharon en la cabeza de la carrera junto a un lote de 9 pedalistas, que se desintegró por momentos, pero que en los últimos metros se consolidó para el final en masa.

El ganador fue Mads Pedersen, quien repitió triunfo en esta edición de la ronda ibérica y defendió la camiseta de los puntos. En el segundo lugar entró el venezolano del Movistar, Orluis Aular, mientras que el italiano Marco Frigo lo hizo en la tercera casilla.

¿Cómo les fue a los colombianos?

Tras integrar la fuga, en la definición había hombres velocistas, expertos en el remate de estas etapas planas, como Orluis Aular o Mads Pedersen, quien fue el que se quedó con la victoria. Santiago Buitrago lo hizo en la cuarta casilla, mientras que Egan Bernal en la sexta posición.

El pelotón terminó la etapa a más de 13 minutos de diferencia de ese lote de fugados, por lo que, en la general, representa un recorte sustancial de tiempo para hombres como Egan Bernal y el mismo Buitrago, que llegaban en la casilla 18 y 20 respectivamente.

Clasificaciones de la etapa 15 de la Vuelta España

Posición Ciclista Equipo Tiempo 1. Mads Pedersen Lidl-Treck 4H02′13″ 2. Orluis Aular Movistar m.t. 3. Marco Frigo Israel Premier Tech m.t. 4 Santiago Buitrago Bahrain-Victorious m.t. 6. Egan Bernal INEOS m.t. 39. Juan G. Martínez Team Picnic PostNL +23″ 85. Harold Tejada Astana +13′31″ 130. Brandon Rivera INEOS +13′59

Clasificación general de la Vuelta España, tras etapa 15

Vingegaard se mantiene como el líder de la general, con una diferencia respecto a Joao Almeida de 48 segundos y de más de dos minutos respecto al británico Thomas Pidcock.

Por su parte, Bernal tuvo un ascenso de cuatro casillas y cierra la segunda semana a 15 minutos 42 segundos, mientras que Santiago Buitrago terminó en la casilla 19. Harold Tejada es el mejor colombiano y se ubica en el puesto 12 a más de 11 minutos.

Posición Ciclista Equipo Tiempo 1. Jonas Vingegaard Visma 57H35′33″ 2. Joao Almeida UAE Emirates +48″ 3. Thomas Pidcock Q36.5 +2′38″ 12. Harold Tejada Astana +11′48″ 14. Egan Bernal INEOS +15′42″ 19. Santiago Buitrago Bahrain-Victorious +28′52″ 47. Juan G. Martínez Team Picnic PostNL +1:29:43 62. Brandon Rivera INEOS +1:44:53

¿Cuándo se corre la etapa 16 de la Vuelta España?

Este lunes habrá descanso en La Vuelta, para el martes dar inicio a la tercera y definitiva semana, en la que Jonas Vingegaard buscará retener la camiseta de líder y coronarse en Madrid.

La fracción del martes tendrá presencia de montaña, con un puerto de tercera categoría, uno de primera y dos de segunda, uno de esos a falta de cinco kilómetros para la meta. En total, serán 167.9 kilómetros entre Poilo y Mos. Castro de Herville.