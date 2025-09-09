Dirigentes políticos alertan que no hay garantías en Norte de Santander para las próximas elecciones

Persona depositando su voto en una urna con la bandera de Colombia y de fondo tarjetones electorales (Fotos vía COLPRENSA y Getty Images)

Norte de Santander

Juan diego Ordoñez, diputado de Norte de Santander, aseguró que es lamentable que, a poco menos de un año para acudir a las urnas, en este departamento fronterizo no hay garantías en materia de seguridad.

“Lo preocupante es para los municipios que se encuentran con la presencia de estos grupos al margen de la ley: Catatumbo” dijo Ordoñez.

Agregó que “lo que buscamos es que exista una democracia, porque es lo que todos queremos, que salga la gente libremente a votar. Aún falta un tiempo importante, pero aquí, desafortunadamente no tenemos el apoyo del gobierno nacional para que la comunidad de estos municipios (Catatumbo) puedan salir a votar libremente”.

A pesar de lo anterior, este dirigente político pidió a todos los nortesantandereanos “salir a votar, hacer la tarea, que no les dé miedo, que salgan a votar por un candidato que nos represente, que nos de libertad, que nos de el apoyo que necesitamos. Ahora estamos solicitando mucho apoyo económico, necesitamos salir a votar”.

Recordemos justamente que desde la Misión de Observación Electoral - MOE - también se ha realizado esta alerta, teniendo en cuenta la crisis que atraviesa la región del Catatumbo desde el 16 de enero del presente año y que a la fecha ha dejado más de 150 personas asesinadas y más de 73 mil desplazados.