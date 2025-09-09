¿Cuánto queda el partido entre Colombia vs Venezuela?: IA responde

James Rodríguez y la celebración del primer gol ante Bolivia. Foto: Cortesía Selección Colombia

Hoy se jugará la fecha 18 de las Eliminatorias sudamericanas con cuatro partidos en simultánea. Colombia ya cuenta con su puesto asegurado al máximo certamen tras su contundente triunfo 3-0 ante Bolivia en Barranquilla.

Por su parte, Venezuela es séptima en la tabla de posiciones con 18 puntos, lo que quiere decir que debe ganar para acceder al repechaje y poder obtener su primera clasificación mundialista.

¿A qué hora y dónde juega la selección Colombia?

Fecha: martes 09 de septiembre

Hora 6:30 p.m (hora en Colombia)

Lugar: Estadio Monumental de Maturín

Resultados del partido, según la IA

Para conocer el marcador definitivo del partido de hoy entre Colombia y Venezuela, la IA predice quién será el ganador.

Chat GPT: Al preguntarle a esta inteligencia artificial por el resultado del partido de hoy, le dio una pequeña ventaja a Colombia ganado 1‑0, indicó que será un partido con pocas oportunidades de gol y posibles problemas ofensivos para Venezuela.

Grok: Para Grok la inteligencia artificial de X, el resultado será un empate 1-1, asegura que, aunque Colombia tiene una ligera ventaja debido a su historial y rendimiento reciente. Venezuela, al jugar de local, podría ser competitiva, pero su necesidad de puntos puede llevar a un juego más arriesgado.

Gemini: Por su parte la Inteligencia Artificial de Google da dos posibles resultados, en cualquiera de ellos ganando Colombia. Los resultados son: 1-0 o 2-1 también dice que el partido tendrá pocos goles.

Quiénes son los Clasificados al Mundial 2026

Las selecciones que ya están clasificadas al mundial que se jugará el próximo año entre México, Estados Unidos y Canadá son:

Argentina

Brasil

Uruguay

Ecuador

Colombia

Paraguay

Otros partidos que se jugarán:

En esta fecha 18 se jugarán cuatro partidos en simultánea ellos son:

Chile vs. Uruguay, en el Estadio Nacional de Santiago

Bolivia vs. Brasil, en el Estadio Municipal de Villa Ingenio, en El Alto

Perú vs. Paraguay, en el Estadio Nacional de Lima

Posible titular Selección Colombia

Se espera que el técnico argentino Néstor Lorenzo haga algunos cambios en la titular, así lo habría dado a entender en declaraciones de rueda de prensa cuando aseguró que: “A veces es bueno probarlos. Vamos a tomar el partido con toda la seriedad. Posiblemente haya algún cambio”

Caracol Radio pudo conocer que Daniel Muñoz, sancionado en el partido contra Bolivia, iría a la titular en reemplazo de Santiago Arias. Del mismo modo, por el delantero Jhon Córdoba entraría Luis Javier Suárez.

Por su parte, algunos de los nombres que irían a la tribuna, podrían ser: Juan Camilo Portilla, Andrés Román y Marino Hinestroza. Sin embargo, habrá que esperar la determinación del técnico argentino.

🚨Colombia tendrá 3 cambios en la nómina para enfrentar a Venezuela por la última fecha de la eliminatoria



🇨🇴Daniel Muñoz y Luis Suárez serán titulares y Yerry Mina tendrá minutos



✍️Vía: @sebasperiodista



📻#ElVbarCaracol en vivo aquí: https://t.co/LB5gnYUBHD pic.twitter.com/k7h7J2WVsO — El VBAR CARACOL (@VBarCaracol) September 8, 2025

¿Cómo seguir el partido Venezuela vs Colombia?

La transmisión del partido entre Venezuela y Colombia usted la podrá seguir en El Fenómeno del Fútbol de Caracol Radio, así como por el minuto a minuto que estará publicado en la página web de Caracol Deportes.

Asimismo, en televisión podrá seguir los detalles del encuentro a través de los canales de DirecTV y la plataforma DGO.