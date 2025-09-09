Corte abre la posibilidad de que senador JP Hernández sea investigado por soborno y falso testimonio

JUSTICIA

El despacho del magistrado Francisco Farfán compulsó copias internas en la Sala de Instrucción con el objetivo de que se adelante una investigación de los hechos denunciados por la defensa del exsenador y exembajador Roy Barreras en un proceso contra el senador de la Alianza Verde, Jonathan Ferney Pulido Hernández, conocido como “JP”.

El proceso inició en 2023 por una denuncia por calumnia y hostigamiento agravado por diversos trinos en las redes sociales de “JP” , en los que vinculaba a Barreras con presunta corrupción en un contrato para el Canal del Congreso de la República.

A raíz de este hecho en abril de 2025, las partes fueron citadas a conciliación y no se logró ningún acuerdo. No obstante, quedó constancia de la existencia de tres testimonios de personas que aseguran que “JP” estaría inmerso en delitos como soborno y falso testimonio.

Ante la existencia de la supuesta comisión de nuevos delitos y hechos que no estaban en la denuncia inicial, el magistrado Farfán compulsó copias internas para crear un nuevo radicado y repartir esa nueva indagación para que se indaguen los señalamientos por soborno y falso testimonio.

El proceso fue repartido y le correspondió al magistrado Misael Rodríguez.