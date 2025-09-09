Procuraduría abrió investigación contra MinMinas, por presuntos sobrecostos en la empresa Air-e

La Sala Disciplinaria de Instrucción de la Procuraduría General abrió una investgación previa contra el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma , como en su calidad de Agente Interventor de la empresa Air-e S.A. por presuntas irregularidades en un contrato con el consorcio Suministros Eléctricos de Colombia (SEC).

La indagación previa busca establecer si el Agente Interventor incurrió en alguna falta disciplinaria en el ejercicio de sus funciones al frente de Air-e en relación con compra de transformadores.

De acuerdo con la denuncia se habría implementado un esquema de tercerización que permitió la adquisición de insumos a precios muy superiores a los del mercado, beneficiando a un consorcio vinculado a funcionarios internos.

La Procuraduría ordenó la práctica de diversas pruebas y solicitó la remisión de documentación relevante a diferentes entidades con el fin de esclarecer los hechos y determinar si existió alguna conducta irregular por parte del Agente Interventor.

“Solicitar a la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales de la Procuraduría General de la Nación, en adelante DNIE, que en los términos del artículo 177 del CGD: Elabore un dictamen en el cual se establezca silos precios pactados para la compra de los materiales señalados en el contrato C00132025 suscrito entre la empresa Air-e y el consorcio SEC, se encuentran ajustados al mercado, o si tienen sobrecosto, caso en el cual se solicita indicar el porcentaje y su cuantificación”, indicó el ente de control.

Cabe resaltar que la empresa Air-e fue intervenida en septiembre de 2024 por la Superintendencia de Servicios Públicos, por la crisis financera que se tradujo en enormes deudas, un déficit proyectado de 2,8 billones de pesos y la incapacidad para recuperar sus costos operativos e inversiones en mejora del servicio eléctrico en la Costa Caribe de Colombia.