Capturan a un hombre acusado de prenderle fuego a una mujer en Manizales

Manizales

En la capital caldense sigue la consternación y el rechazo frente al caso donde un hombre, que al parecer era compañero sentimental de una mujer, según algunas versiones, le prendió fuego en una residencia en zona céntrica de Manizales.

El hombre fue señalado como presunto responsable de feminicidio agravado pues la víctima falleció a causa de las graves quemaduras sufridas en su cuerpo.

El coronel Dave Anderson Figueroa Castellanos, comandante de la Policía Metropolitana de Manizales, envío un mensaje frente a los hechos sucedidos, “rechazamos de manera categórica todo acto de violencia contra la mujer y cualquier forma de vulneración a sus derechos. Este resultado es producto del trabajo articulado de nuestros hombres y mujeres policías con la Fiscalía General de la Nación, lo que permitió avanzar favorablemente en la judicialización del responsable. Como institución, reiteramos nuestro compromiso de fortalecer las acciones de prevención, protección y reacción, con el propósito de garantizar entornos más seguros para ellas, promoviendo una vida libre de violencia”, indicó.

La captura del acusado

Desde la Seccional de Investigación Criminal - SIJIN, de la Policía Metropolitana de Manizales, logró materializar la captura de un hombre de 37 años, conocido como “José”, y quien hoy es sindicado por el delito de feminicidio agravado.

Este arresto se produce en el marco de las investigaciones para esclarecer el trágico crimen ocurrido el pasado 12 de agosto en el sector de La Galería.

Las investigaciones del caso

Según el seguimiento y las investigaciones adelantadas por el Grupo de Vida de la SIJIN en colaboración con la Fiscalía 22 Seccional Itinerante, permitieron establecer la presunta responsabilidad de “José” en la muerte de Anngie Tatiana Guevara, de 27 años.

La víctima, madre de dos niños, falleció a causa de graves quemaduras sufridas en diferentes partes de su cuerpo, dentro de una residencia ubicada cerca a la Plaza de Mercado de Manizales.

La orden de captura, emitida por el Juzgado Cuarto Penal Municipal con función de control de garantías, fue materializada con éxito.

Prontuario judicial del capturado

El capturado, posee un historial judicial con tres sentencias condenatorias por hurto y seis anotaciones como indiciado por delitos como hurto, hurto calificado y agravado, lesiones personales y falsedad personal,

Este hombre, fue puesto a disposición de la autoridad competente para responder por los hechos investigados.