Cae el sicario de una banda criminal que extorsionaba a conductores informales en el sur de Bogotá

Bogotá D. C.

La Policía Nacional capturó a cuatro integrantes de una organización criminal dedicada a extorsionar a transportadores informales de cuatro barrios de la localidad de Ciudad Bolívar en el sur de Bogotá.

Uno de los capturados es el sicario de esta banda, alias ‘El Coste’, el encargado de atentar contra la vida de los conductores que no accedían a las exigencias económicas que hacían estos delincuentes.

Sobre esta persona pesa una orden judicial vigente por homicidio agravado, tentativa de homicidio agravado, porte de armas de fuego y extorsión, por los hechos ocurridos el pasado 21 de marzo, fecha en la que asesinó a un conductor e hirió a una pasajera que se movilizaban por la ruta Mochuelo - Quintas del sur. Los criminales también operaban en los barrios Tres Esquinas y Candelaria.

Los otros tres detenidos fueron capturados en flagrancia. Las autoridades realizaron dos diligencias de allanamiento y registro. Reportan que los criminales, al notar su presencia, los recibieron a disparos.

No obstante, los operativos fueron exitosos, al reducir a los delincuentes e incautar más de 50 kilos de marihuana, 20 gramos de Tusi, 2 armas traumáticas, 4 celulares, 2 computadores, grameras y elementos de dosificación.

De esta forma, la Policía asegura haber afectado la renta criminal de este grupo, valorada en más de 200 millones de pesos mensuales.

A uno de estos delincuentes le fueron tipificados los delitos de tentativa de homicidio agravado, porte de armas de fuego y extorsión. Mientras que a los demás integrantes, tráfico de estupefacientes y porte o tendencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. Un juez les dictó medida de aseguramiento en centro carcelario a dos de los cuatro capturados.

Exigían 50 mil pesos semanales a sus víctimas con tal de no atentar contra sus vidas

Las autoridades establecieron que los delincuentes exigían 50 mil pesos a la semana a estos conductores. Quien no accedía a estas pretensiones era asesinado. Se les atribuye al menos tres homicidios a transportadores informales en Ciudad Bolívar.

Después de nueve meses detrás de los criminales, la Policía, a través del Grupo de Acción Unificada para la Libertad Personal (GAULA) y en coordinación con la Fiscalía, desplegó dos acciones operativas que fueron el resultado de la recopilación de material probatorio a través de labores de campo, vigilancias, análisis de información, entrevistas y declaraciones juramentadas.

En lo corrido de este año, la Policía reporta la captura de 164 personas por extorsión. Esto se traduce en una reducción del 20%, con 314 casos menos en comparación con el 2024.