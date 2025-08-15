Bogotá investiga presunta extorsión a turistas y uso de llamas como atractivo en el centro

Colombia

La Alcaldía de Bogotá, a través de Turismo Bogotá, en coordinación con la Policía Metropolitana y su Policía de Turismo, adelanta controles en el Centro Histórico y el Parque Santander para atender denuncias sobre presuntos casos de extorsión a turistas y explotación animal.

Las quejas incluyen material audiovisual donde se observa a personas, conocidas como llameros, que usan llamas como atractivo fotográfico y presuntamente exigen dinero para permitir que los visitantes se retiren del lugar.

El director de Turismo Bogotá, Andrés Santamaría, señaló:

“Rechazamos de manera contundente cualquier acto que atente contra la seguridad de nuestros visitantes y contra el bienestar animal. Bogotá es y debe seguir siendo un destino seguro, responsable y respetuoso con todos los seres vivos.”

Llamado a denunciar

El capitán Julián Briceño, jefe del Grupo de Protección al Turismo y Patrimonio Nacional, afirmó que se mantienen acciones de control en el sector y pidió a los ciudadanos alertar a las autoridades:

“Invitamos a la ciudadanía a denunciarlos oportunamente y recomendamos a los turistas buscar siempre el acompañamiento de la Policía cuando hagan uso de este tipo de atractivos, para evitar ser objeto de engaños o hechos delictivos.”

Plan para retirar las llamas del espacio público

El 25 de julio, el alcalde Carlos Fernando Galán anunció un plan para eliminar de manera progresiva el uso de llamas como atractivo turístico en el centro. La iniciativa incluye:

Un censo técnico de los animales y de las familias vinculadas a la actividad.

Programas de transición laboral y capacitación.

Alternativas económicas para quienes dependen de esta práctica.

El proyecto se enmarca en la construcción de un decreto que busca declarar a Bogotá como un territorio libre de explotación económica de animales, impulsando un modelo de turismo responsable y sostenible.