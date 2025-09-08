El Gaula ha recibido cerca de 45 denuncias por extorsión de comerciantes de Chinchiná, Caldas

Manizales

El Gaula de la Policía de Caldas ha recibido cerca de 45 denuncias por hechos de extorsión en el municipio de Chinchiná. Las autoridades han logrado establecer que la mayoría de los casos provienen de la cárcel de Cómbita Boyacá. Las denuncias por extorsión han aumentado en un 65 % entre los años 2024 y 2025

Capitán Cristian Camilo Rico, comandante Gaula Caldas, entregó detalles de las denuncias que se están presentando en Chinchiná por parte de los comerciantes. El capitán explicó que, si se ha presentado una oleada importante de este delito en el municipio, sin embargo, comentó que han identificado que las llamadas provienen de cárceles como Cómbita Boyacá.

“Entonces, llegamos directamente allá a Chinchiná, hicimos un trabajo de prevención y pudimos evitar bastante, vuelvo y repito, se nos incrementaron las llamadas y las asesorías, pero gracias a Dios y al trabajo pues hemos podido evitar varios casos de extorsión en el municipio”, dijo el capitán

Desde el Gaula indicaron que en la mayoría de los casos se originaron por la modalidad de intimidación al falso comandante. Frente estos hechos se esperan capturas en los próximos días

El Gaula de la Policía sigue invitando a la ciudadanía especialmente a los comerciantes a denunciar cualquier llamada irregular a la línea 165