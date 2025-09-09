Bloqueo de transportadores en zona industrial de Mamonal genera extenso trancón

En la zona industrial de Mamonal a la altura del barrio Bellavista, se presentó un extenso represamiento vehicular motivado por varios conductores, que paradójicamente están pidiendo a las autoridades una mejor movilidad.

Líderes del bloqueo que impactó a cientos de trabajadores y la operación de empresas, aseguran que los tractocamiones están formando muchos trancones cuando pretenden ingresar o salir de algunos parqueaderos que prestan servicio en el sector.

Por su parte, unidades del DATT y la seccional de tránsito y transporte se hicieron presentes en el lugar del evento, para realizar acompañamiento y establecer un diálogo con los afectados.