Cartagena

Bloqueo de transportadores en zona industrial de Mamonal genera extenso trancón

Los manifestantes aseguran sentirse afectados con los vehículos de carga

Bloqueo de transportadores en zona industrial de Mamonal genera extenso trancón

Bloqueo de transportadores en zona industrial de Mamonal genera extenso trancón

En la zona industrial de Mamonal a la altura del barrio Bellavista, se presentó un extenso represamiento vehicular motivado por varios conductores, que paradójicamente están pidiendo a las autoridades una mejor movilidad.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Líderes del bloqueo que impactó a cientos de trabajadores y la operación de empresas, aseguran que los tractocamiones están formando muchos trancones cuando pretenden ingresar o salir de algunos parqueaderos que prestan servicio en el sector.

Por su parte, unidades del DATT y la seccional de tránsito y transporte se hicieron presentes en el lugar del evento, para realizar acompañamiento y establecer un diálogo con los afectados.

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen directo

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad