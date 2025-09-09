Avistamiento de jaguar en Agua Dulce, en el puerto de Buenaventura

En la zona de Agua Dulce, en Buenaventura, fue reportado un jaguar, el felino más grande de América y una de las especies más representativas de la biodiversidad del continente. Su presencia es una muestra de la recuperación de los ecosistemas en el Pacífico Vallecaucano.

Acciones de protección

La Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, CVC, confirmó que un equipo técnico ya se trasladó al lugar para verificar el avistamiento y trabajar con la comunidad en acciones de protección. La entidad recordó que atentar contra la fauna silvestre es un delito que acarrea sanciones penales.

Preocupación por amenazas

El director general de la CVC, Marco Antonio Suárez, expresó su preocupación por la reacción de la persona que grabó el video donde aparece el jaguar.

“Me preocupa porque la persona que hace el video menciona que si tuviera una escopeta inmediatamente atentaría contra el jaguar”, afirmó.

El Valle del Cauca, territorio privilegiado

Suárez destacó que el departamento es uno de los territorios privilegiados del país por su diversidad de felinos:

“Nosotros somos privilegiados en el Valle del Cauca tenemos los seis felinos que habitan en Colombia, y uno de ellos es el jaguar, el más imponente y el más grande. Eso significa que nuestros ecosistemas se están recuperando”.

Un llamado a la conciencia

El director también hizo un llamado a transformar la percepción de la comunidad frente a este tipo de especies, pasando de verlas como una amenaza a reconocerlas como un símbolo de vida y equilibrio ambiental.

“A la persona que grabó el video la invito a que se acerque a la Corporación, que hable con nuestros funcionarios. Ya se están trasladando a la zona para que esa persona, por el contrario, nos ayude a protegerlos”, concluyó.

Proteger al jaguar, proteger la vida

El llamado de las autoridades ambientales es claro: proteger al jaguar y valorar el privilegio de verlo libre en su hábitat natural, el Pacífico Vallecaucano.