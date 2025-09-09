Autoridades decomisan 198 kilos de marihuana en la vía Neiva – Palermo

Neiva

La operación fue desarrollada por el Batallón de Artillería de Campaña N.º 9 en coordinación con la Policía Metropolitana de Neiva. Gracias al plan candado instalado sobre la vía principal, los uniformados detectaron el vehículo sospechoso, lo interceptaron y confirmaron la existencia del cargamento de droga, equivalente a unas 198.000 dosis personales.

El coronel Álvaro Iván Gutiérrez, de la Novena Brigada, comento que “de acuerdo con información de inteligencia, la marihuana habría salido de zonas fronterizas con el Cauca y tenía como destino varios centros urbanos del Huila. Sin embargo, la rápida reacción de las autoridades frustró la distribución y obligó a que los ocupantes abandonaran el automotor, evitando así que el estupefaciente llegara a su destino”.

Este resultado constituye un fuerte golpe a las estructuras criminales del Bloque Central Isaías Pardo, Estructura Ismael Ruiz. Con esta incautación se debilita la logística de estas redes ilegales y se reafirma el compromiso de la Fuerza Pública en la lucha contra el narcotráfico, protegiendo la seguridad y tranquilidad de la región.

Los 198 kilogramos del alucinógeno están avaluados en más de 590 millones de pesos en el mercado ilegal, afirmaron fuentes oficiales, que realizaron el operativo.