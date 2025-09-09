Andrés DC retira máquina tras accidente que dejó 9 heridos y autoridades mantienen la investigación

Colombia

La noche del viernes 5 de septiembre, una máquina de humo que hacía parte del espectáculo en Andrés DC presentó una falla y comenzó a expulsar chispas incandescentes. El incidente dejó a al menos nueve personas con quemaduras leves en el rostro, brazos, manos y espalda.

Varios afectados denunciaron la falta de condiciones de seguridad. Uno de ellos afirmó en entrevista con Caracol Radio: “Esto debe ser investigado y sancionado con medidas ejemplares. No podemos esperar a que haya un muerto para que actúen”.

Los asistentes también reportaron daños en su vestimenta y caída de cabello debido a la exposición a las partículas encendidas.

Quejas y reclamos legales

Las víctimas confirmaron que ya interpusieron quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio y la Secretaría de Gobierno. Además, anunciaron acciones legales para determinar responsabilidades.

La respuesta del restaurante

En un nuevo comunicado emitido este lunes 8 de septiembre, Andrés DC reiteró su disposición a colaborar con los entes de control durante las visitas de inspección.

El restaurante detalló que en la revisión participaron la Secretaría de Gobierno, la Alcaldía Local de Chapinero, la Secretaría de Salud, Bomberos Bogotá y la Policía Nacional.

Según la empresa: “Se verificó que todos los protocolos se encuentran al día, contando en todo momento con el acompañamiento, la apertura y la colaboración de nuestro equipo”.

Asimismo, confirmó que la máquina que causó el accidente fue retirada de manera definitiva: “Se emitieron recomendaciones que serán tomadas en cuenta, como retirar de circulación la máquina que ocasionó el incidente por una falla técnica, medida que se implementó desde la misma noche del suceso”.

Autoridades en alerta

La Secretaría de Gobierno, junto a otros organismos de control, mantiene abierta la investigación para determinar si hubo incumplimiento en los protocolos de manejo de efectos especiales en espacios cerrados.

El caso podría convertirse en un precedente para la regulación de espectáculos en Bogotá, donde se estudia reforzar las exigencias en materia de seguridad en bares, restaurantes y lugares de entretenimiento.