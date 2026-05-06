Chapinero será el epicentro de Pilates week: una semana dedicada a la salud y bienestar. Foto: Getty Images / fizkes

Bogotá será el escenario de una de las acciones de pilates más ambiciosas realizadas en el país, con un formato que, por su escala y características, no se ha desarrollado previamente en Latinoamérica ni en Estados Unidos. Es así como llega la “Pilates Week”, una iniciativa de Pilates Proworks, con una programación que se llevará a cabo del 21 al 24 de mayo de 2026 y que tiene como eje central 35 máquinas tipo reformer operando en simultáneo, con una proyección de más de 900 asistentes durante la semana.

Lea también: Gimnasio al aire libre y totalmente equipado en Bogotá: Ubicación y con entrada GRATIS

Pilates Week:

El evento contará con clases que se organizarán en sesiones con cupos limitados, lo que permitirá ampliar la participación sin perder el enfoque técnico de la práctica.

Además de las sesiones, el evento tendrá experiencias con diferentes marcas aliadas que incluyen activaciones y obsequios para los asistentes. La programación se complementa con un market de bienestar abierto al público, donde habrá propuestas en torno al estilo de vida saludable, así como una agenda de charlas enfocadas en temas de movimiento, salud y bienestar.

Le puede interesar: ¿Qué tan fitness son los colombianos? Así crece Colombia en el mercado de los gimnasios

Fechas, lugar y actividades:

La programación de clases se desarrollará a lo largo de la semana en diferentes franjas horarias, con sesiones distribuidas durante el día y los fines de semana. La agenda incluirá formatos como Focus y Essential, que están basados en una experiencia inmersiva con audífonos individuales que reducen el ruido externo y potencian la conexión con la guía de un instructor, así como Pro Burn, dirigidos a distintos niveles y objetivos dentro de la práctica.

Cabe recordar que el evento se realizará durante los días 21 al 24 de mayo de 2026.

El evento se llevará a cabo en el Centro Felicidad Chapinero (CEFE), un espacio público destinado a las actividades culturales y deportivas que en esta ocasión acoge una propuesta de bienestar de este tipo.

Las clases tendrán cupos limitados por sesión, mientras que el market y las charlas estarán abiertos al público. Las entradas estarán disponibles en preventa desde $90.000 hasta el 10 de mayo y en etapa general en $120.000.

“Este evento responde a una evolución natural de la marca y de la industria. Las personas ya no solo buscan entrenar, sino vivir experiencias que conecten con su estilo de vida”, afirma Andrés Arango, gerente de Pilates Proworks.

La iniciativa, que se realizará en Bogotá durante cuatro días, proyecta reunir a más de 900 asistentes en torno a clases especializadas, un market de bienestar abierto al público y una agenda de charlas en el Centro Felicidad Chapinero.

Escuche Caracol Radio EN VIVO: