Alcalde de Cartagena no viajó a Estados Unidos por trámite en la renovación de la visa

El alcalde de Cartagena Dumek Turbay, aclaró que no se unió a la delegación de los mandatarios de Medellín y Cali en Washington por dos razones, la primera por el proceso de renovación de la visa, trámite que aún se encuentra en curso.

“El protocolo con la embajada americana es rígido. Ya yo tenía visa, pero había que enviar el pasaporte a la embajada y ese trámite se hace por correo certificado. Traté de resolver que me llegara antes, pero no fue posible.”

La segunda razón por la cual no viaja la dejó expresa a través de la red social X:

“Ni idea quien se inventó lo de ir a Washington a hablar sobre ‘certificación antidrogas’, un asunto de Estado donde los mandatarios territoriales no estamos facultados a tratar. En lo personal, no tengo la intención de desafiar al Presidente de la República, ni mucho menos, así algunos insistan en tal propósito. Al jueguito provocador de ‘quien parte la patilla’, no le apostamos en #Cartagena. Cuando alzamos la voz lo hacemos para reclamar por lo justo. De resto, respetamos la figura constitucional del Presidente y siempre estaremos dispuestos al trabajo aunado con el Gobierno Nacional en pro del desarrollo. Suficientes conflictos tiene este país como para atizar otra llama peligrosa, innecesaria y dañina. Si es para sumar y multiplicar acá estaremos; allá quienes insistan en dividir para sumas particulares. Iremos a Estados Unidos -cuando el Concejo me faculte-, con el mismo propósito al que hemos viajado en otras ocasiones al extranjero con invitación formal, a afianzar lazos de cooperación internacional, a traer inversión para Cartagena, y a promovernos como un Destino seguro para el comercio y el turismo responsable.”

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

El alcalde de Cartagena también confirmó que espera participar de las reuniones de sus homólogos de Cali y Medellín en los Estados Unidos de forma virtual y de otra eventual reunión a finales de septiembre.