Agentes de transito en Neiva, amedrentados por las amenazas.

Neiva

Ocurrió durante el fin de semana en Neiva, cuando tres jóvenes auxiliares de policía, un hombre y dos mujeres en una motocicleta evadieron un operativo de transito y atropellaron a dos de los agentes huyendo del lugar. Ante la situación algunos de los agentes en motocicleta procedieron en perseguir a los infractores quienes mas adelante en circunstancias que aun no han determinado los entes judiciales, los jóvenes perdieron el control de su vehículo cayendo al suelo y perdiendo la vida el conductor, una de las mujeres y la otra resultando gravemente herida.

El siniestro vial puso en tela de juicio por parte de varios miembros de la comunidad neivana sobre los alcances de los guardas de transito para participar en persecuciones, ocasionando que en redes sociales se les acusara de la culpabilidad de la muerte de los mismos, el hecho ocasionó una serie de agresiones en redes sociales a todos los agentes de tránsito, asi como a sus grupos familiares, con la secretaria de la movilidad a la cabeza, que hoy tiene contra las cuerdas a los agentes que no han podido salir a ejercer su función por miedo a los atentados físicos que se podrían presentar contra sus humanidades.

Edna Johana Cruz secretaria de movilidad en Neiva, dijo a caracol radio que hay un grupo de wassap que está promoviendo atentados y agresiones contra los agentes de tránsito. “Están promoviendo matar, acabar con la vida de los agentes de tránsito, están identificando niños, esposas, para ir hasta sus casas para acabar con ellos como un acto de venganza, han expresado acabar con mi vida, desfigurar mi rostro, atentar contra mi seguridad…hay muchas amenazas”, expresó la funcionaria.

Ante este hecho hoy los agentes de movilidad no han podido salir a las calles a ejercer sus funciones por prevención, entre tanto las autoridades planean estrategias de acompañamiento por parte de la policía y realizan las investigaciones para poder determinar el origen de quienes están promoviendo los ataques contra los funcionarios públicos en la ciudad.