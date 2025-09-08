Video: Protesta en la Mesa de los Santos terminó en agresión de policía a ciudadano

Bucaramanga

En las últimas horas los habitantes de la Mesa de los Santos, Santander, llevaron a cabo una protesta en el peaje La Punta contra las tarifas. Sin embargo, durante la manifestación la comunidad denunció uso excesivo de la fuerza por parte de las autoridades que llegaron al lugar. Al punto de un coronel agredir a uno de los manifestantes, propinándole un golpe en su rostro.

Vea aquí el video:

"Estábamos a esa hora repartiendo unos volanticos que habíamos hecho para darle a los que transitan por el peaje para que se enteraran de primera mano por qué se estaba protestando, no recuerdo exactamente la hora que llegó el coronel teniente César Gelvez, en el momento él no hizo nada, solamente habló con las niñas de la caseta y se retiró hacia la parte de arriba“, agregó Nancy Quintero, habitante de la Mesa de los Santos.

Después de horas, la tensión aumentó en la protesta, cuando llegó la UNDMO, Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden.

“Llegaron capturando a dos compañeros, nos rodearon, yo traté de impedir que se llevaran a mi compañero porque no le estaban leyendo sus derechos la captura, fue ilegal. Yo les preguntaba que por qué se lo llevaban, un policía me agarró a la fuerza me retiró del lugar casi a empujones. Ahí se formó la discusión”, señaló Quintero.

La mujer agrega lo que sucedió en medio de la discusión: “ahí entonces en ese momento el coronel César Gelvez se extralimitó y golpeó a nuestro compañero César, uno de los manifestantes”.

La comunidad a través de redes sociales ha rechazado el hecho violento y le exigen a las autoridades respuestas.